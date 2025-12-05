Receta de vitel toné fácil y económico: el paso a paso para las fiestas

Cuando se habla de Navidad y Año Nuevo en Argentina, inevitablemente se habla de Vitel Toné. Este plato, que combina la suavidad de la carne con la cremosidad de una salsa única, se ha consolidado como un clásico infaltable en las mesas festivas. Su preparación, aunque parezca compleja, es sorprendentemente sencilla y accesible. En este artículo, repasamos cómo lograr la mejor versión, económica y deliciosa, para disfrutar en familia.

El Vitel Toné es mucho más que una comida; es una tradición que se transmite de generación en generación, simbolizando reunión y celebración. Su sabor distintivo —un equilibrio entre la carne tierna y la salsa cremosa de atún— lo convierte en un placer para el paladar que no requiere habilidades culinarias expertas, sino simplemente seguir los pasos correctos.

Publicidad

Receta de Vitel Toné fácil y económico

Ingredientes:

Para la carne:

1 kg de peceto o palomita (cortes económicos y tiernos)

1 bolsa para horno con hierbas o el condimento de tu preferencia

Para la salsa:

1 lata de lomo de atún natural o atún desmenuzado natural

4 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de mostaza (o Savora, para un toque diferente)

250 cc de crema de leche o queso crema (para una textura extra cremosa)

Opcionales: anchoas al gusto, sal y pimienta

Paso a paso:

1. Cocción de la carne:

Colocar el peceto dentro de la bolsa para horno junto con el condimento elegido.

Precalentar el horno a 180°C y cocinar la carne en su bolsa durante 1 hora.

Retirar del horno, sacar la carne con cuidado y colocarla en una fuente junto con los jugos de la cocción para que se enfríe lentamente. Esto ayuda a mantenerla jugosa.

2. Preparación de la salsa:

En una licuadora o con un mixer, procesar el atún (escurrido), la mayonesa, la mostaza y la crema de leche (o queso crema) hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.

Si se desea, añadir unas anchoas para intensificar el sabor.

Salpimentar al gusto.

3. Presentación y armado:

Una vez fría, cortar la carne en lonjas finas.

Para ofrecer dos versiones igualmente deliciosas, se recomienda dividir la carne en dos partes: En una mitad, conservar los jugos naturales de la cocción. En la otra mitad, cubrir generosamente con la salsa de atún preparada.

Refrigerar al menos 30 minutos antes de servir para que los sabores se integren.

4. Acompañamiento:

Servir con rodajas finas de pan fresco o tostadas, ideales para acompañar cada bocado.

Claves para un Vitel Toné perfecto:

Carne tierna: La cocción en bolsa para horno asegura una carne jugosa y bien condimentada sin esfuerzo.

Salsa cremosa: La combinación de atún, mayonesa y crema garantiza una textura suave y un sabor equilibrado.

Versatilidad: La opción de servir una mitad con jugos y otra con salsa permite agradar a diferentes preferencias en la misma mesa.

Tiempo y rendimiento: