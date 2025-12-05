Inter Miami disputa este sábado la final de la MLS Cup ante Vancouver, en lo que será además la despedida de Jordi Alba y Sergio Busquets. En paralelo, crecen los rumores que indican que Luis Suárez podría dejar al equipo de Lionel Messi al finalizar el año para regresar a Nacional de Uruguay y jugar la Libertadores 2026.

Este sábado, desde las 16 hora argentina, Inter Miami afrontará el partido más importante de su temporada: la final de la MLS Cup frente a Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium. El equipo de Lionel Messi buscará coronar el 2025 levantando el trofeo ante su gente, en un encuentro cargado de emociones y también de despedidas.

Publicidad

La final será la última presentación profesional de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes habían anunciado su retiro al cierre de la temporada. Su salida representa un fuerte impacto para Messi y el plantel, no sólo desde lo futbolístico sino también desde el vínculo que arrastran desde su etapa en el Barcelona.

En las últimas horas tomó fuerza la versión que indica que Luis Suárez podría dejar el club una vez que finalice su contrato el 31 de diciembre. El delantero uruguayo evalúa regresar a Nacional, club donde se formó, con la intención de disputar la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

La posibilidad fue alentada por Nicolás Lodeiro, exjugador de la MLS y actual referente del Bolso, quien aseguró: “Hablamos siempre con Luis, ojalá que pueda volver; siempre le estamos tirando para que regrese”.

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, alimentó aún más las expectativas. “Es un jugador que tiene las puertas abiertas de par en par. Si él considera que lo mejor es terminar su carrera acá, lo vamos a recibir”, declaró. Aún así, dejó claro que por ahora no hubo conversaciones formales y que todas las energías están puestas en que Suárez dispute la final de la MLS sin distracciones.

Publicidad

Con una final por delante y la incertidumbre sobre el futuro de una de sus máximas figuras, Inter Miami enfrenta un cierre de temporada cargado de emociones. Messi buscará sumar un nuevo título, mientras el club espera definir si 2026 lo encontrará con o sin Luis Suárez en la delantera.