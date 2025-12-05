Publicidad
Alerta por tormentas en San Juan: continua cerrado el Paso Agua Negra

El Gobierno de San Juan informó que el Paso Agua Negra permanecerá cerrado por condiciones climáticas adversas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios. 

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
La Ruta 150 y el Paso Agua Negra permanecerán cerrados hasta que mejoren las condiciones.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional Agua Negra continua cerrado este viernes 5 de diciembre debido a las condiciones climáticas adversas en la Ruta Nacional 150 y en el sector cordillerano del paso.

La medida preventiva tiene como objetivo resguardar la integridad de las personas, prevenir incidentes y evitar situaciones de riesgo. El cierre se mantendrá vigente hasta que las condiciones de seguridad y clima permitan su reapertura.

La situación será evaluada de manera continua junto con Vialidad, Carabineros y las instituciones que integran el sistema de coordinación fronteriza.

El Gobierno solicita a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar planificar viajes hacia la zona mientras dure el cierre.

Alerta meteorológica

La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 65/25 por tormentas que se extenderán desde la tarde de este jueves 4 hasta la noche del sábado 6 de diciembre. La alerta, de nivel Amarillo, afectará principalmente a las zonas de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Según el informe oficial, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de carácter localmente fuerte. Estas podrían estar acompañadas por:

  • Caída de granizo
  • Ráfagas de viento de hasta 70 km/h
  • Abundante caída de agua en períodos cortos

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 mm, pudiendo superarse puntualmente. Los mayores acumulados se prevén para la tarde/noche del sábado 6 de diciembre. En las zonas de alta cordillera, las precipitaciones pueden presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Vías de contacto:

  • Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales
  • Tel.: (+54) 264 4307246 / 4307251 / 4307208
  • Email:
  • Redes sociales: IG: mingobsanjuan | FB: MinGobSanJuan
