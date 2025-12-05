El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional Agua Negra continua cerrado este viernes 5 de diciembre debido a las condiciones climáticas adversas en la Ruta Nacional 150 y en el sector cordillerano del paso.

La medida preventiva tiene como objetivo resguardar la integridad de las personas, prevenir incidentes y evitar situaciones de riesgo. El cierre se mantendrá vigente hasta que las condiciones de seguridad y clima permitan su reapertura.

Publicidad

La situación será evaluada de manera continua junto con Vialidad, Carabineros y las instituciones que integran el sistema de coordinación fronteriza.

El Gobierno solicita a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar planificar viajes hacia la zona mientras dure el cierre.

Publicidad

Alerta meteorológica

La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 65/25 por tormentas que se extenderán desde la tarde de este jueves 4 hasta la noche del sábado 6 de diciembre. La alerta, de nivel Amarillo, afectará principalmente a las zonas de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Según el informe oficial, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de carácter localmente fuerte. Estas podrían estar acompañadas por:

Publicidad

Caída de granizo

Ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Abundante caída de agua en períodos cortos

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 mm, pudiendo superarse puntualmente. Los mayores acumulados se prevén para la tarde/noche del sábado 6 de diciembre. En las zonas de alta cordillera, las precipitaciones pueden presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Vías de contacto: