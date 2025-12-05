La Unidad de Flagrancia Norte imputó al piloto del helicóptero que el jueves por la noche cayó sobre una de las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano, en el barrio porteño de Palermo. El hombre, de 46 años, fue acusado por el delito de lesiones culposas mientras permanece internado en el Hospital Fernández por politraumatismos. La aeronave continúa apostada en el lugar del siniestro a la espera de pericias mecánicas y técnicas.

Las primeras versiones indican que el accidente podría haber sido causado por una falla en el motor, hipótesis que surgió pocas horas después de la caída. Sin embargo, los investigadores buscan determinar si ese dato se ajusta a las condiciones reales de la nave al momento del impacto. Técnicos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la Junta de Seguridad del Ministerio de Transporte serán los encargados de establecer el origen del siniestro.

Publicidad

Como parte del procedimiento judicial, al piloto se le realizó un test de alcoholemia en el mismo nosocomio donde se recupera. El análisis procurará determinar si actuó bajo los efectos del alcohol antes del vuelo. Su conducta previa y el estado técnico del helicóptero serán claves para definir eventuales responsabilidades penales.

Este viernes, el club ubicado dentro del Parque Manuel Belgrano abrió de forma limitada. Solo se permitió el ingreso de los peritos que trabajan sobre la aeronave, que permanece sobre la cancha de tenis donde ocurrió el impacto. Las actividades deportivas del predio continúan suspendidas hasta nuevo aviso.