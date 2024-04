En una entrevista con Diario Huarpe, Carlos Otto, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan, ofreció su perspectiva sobre dos temas cruciales que afectan al sector farmacéutico en la provincia: la suba de precios de los medicamentos y la propuesta de venta libre de ciertos fármacos.

Respecto a la suba de precios, Otto explicó que, "se viene manteniendo el nivel de aumento unos puntos por debajo del IPC. En el mes de marzo, aproximadamente, el aumento fue del 9 %". Sin embargo, señaló que este porcentaje es un promedio ponderado, y algunos productos pueden haber experimentado aumentos mayores. Asimismo, anticipó que se espera que el incremento en abril se mantenga en cifras similares, rondando el 7 u 8%.

Sobre la propuesta de la venta libre de medicamentos, Otto expresó su preocupación y desacuerdo con la iniciativa: "Nosotros sabemos que la Anmat sacó un comunicado donde hay aproximadamente 22 principios activos que entraban en análisis para venta libre. No obstante, hay que recordar que por más que el medicamento sea de venta libre, lo único que conlleva es a que no tenga receta, pero debe ser dispensado únicamente en farmacias".

Además, el profesional advirtió sobre los posibles riesgos para la salud pública: "No entendemos por qué la Anmat va por ese lado. Hay algunos medicamentos que son complejos para la salud. Que sea de baja concentración no significa que no sea nocivo, sobre todo si no hay control de la cantidad de ese medicamento".

Por último el presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan remarcó que, "la ley 26.765 establece con claridad que el medicamento únicamente puede ser vendido en una farmacia. Por más que sea de venta libre, tiene que ser en una farmacia, con lo cual debería modificarse esa ley para que recién pudiera entenderse que pueda estar en grandes superficies de supermercado, en quiosco o en algún otro lugar".