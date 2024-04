El precios de los medicamentos han subido por encima de la inflación en los últimos cuatro meses. Según un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) hubo un aumento del 146% y por consecuencia las ventas de medicamentos registraron una caída. En este sentido, Carlos Otto, de la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan, en diálogo con DIARIO HUARPE afirmó que esta situación respecto de medicamentos para enfermedades crónicas no se ha registrado aún en San Juan, pero sí aclaró que hubo baja en la venda de aquellas drogas para patologías agudas y una fuerte merma, de un 30% en productos dermacosméticos.

Otto informó que la parte dermocosmética fue la que más impacto tuvo debido a que sus ventas bajaron un 30% en lo que respecta a febrero. Los productos dermocosméticos se enfocan en la prevención y el tratamiento de las afecciones de la piel como las cremas faciales, corporales, entre otras. En este sentido, hay cremas faciales que cuestan $50.000 o $30.000, y que son las que se han dejado de vender.

Por otra parte, los fármacos para enfermedades agudas como los antigripales, gastrointestinal, alergia han caído un 18% porque “las personas optan por remedios más caseros como un té, entre otras cosas”, explicó. En comparación, dijo que las personas no han dejado de comprar los medicamentos para patologías graves como la hipertensión arterial, prediabetes, enfermedades metabólicas, disminución del colesterol, tratamientos oftalmológicos, ya que requieren de un adecuado tratamiento.

El director de la entidad resaltó que no hubo una bajada en ventas de los remedios para patologías crónicas "gracias a la seguridad que brindan las obras sociales, que hace que las personas puedan seguir accediendo a sus medicamentos”. Aunque aclaró que la caída de las ventas es particular en que cada provincia. “Si en una región se destaca las obras sociales sindicalistas y debido a los últimos despidos, es obvio que se notará un menor nivel de ventas porque ya no tienen seguros”.

Otto comentó que hay expectativas respecto a las ventas debido a que en las últimas dos semanas hubo un repunte en la provincia: “Se notó más presencia de personas en las farmacias sanjuaninas”.

Cabe destacar que desde el Centro de Farmacéuticos aseguran que no hay faltantes de ningún tipo de medicamentos. “En San Juan no tiene escasez de ningún medicamentos, está bueno llevarle esta tranquilidad a los sanjuaninos”.