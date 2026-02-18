El Carnaval de Chimbas 2026 volvió a demostrar por qué es el evento popular más convocante del departamento y uno de los espectáculos culturales más importantes de la provincia. El Corsódromo del Costanera Complejo Ferial San Juan fue escenario de una verdadera marea humana: más de 100.000 vecinos y visitantes colmaron el predio durante tres noches de fiesta.

Bajo la organización de la Municipalidad de Chimbas y la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, el carnaval desplegó brillo, batucadas vibrantes y un espectáculo que combinó tradición, creatividad y pasión.

Publicidad

Una debutante que hizo historia

Tras el recuento oficial de votos, el Comité del Carnaval dio a conocer los resultados. La gran consagración fue para la comparsa Samba de Raíz, que en su primera participación se quedó con la Copa Challenger y el máximo reconocimiento del certamen.

El dato no es menor: se trata de una agrupación creada recientemente, que se sumó este año al espectáculo y logró imponerse frente a comparsas con trayectoria. Un debut soñado que ya quedó en la historia grande del carnaval chimbero.

Publicidad

El veredicto del jurado

El jurado estuvo integrado por María Belén Quincose, Cintia Garrido, Ignacio Fiol, Charly Ramos y Pablo Blanco, quienes evaluaron cada presentación teniendo en cuenta coreografía, vestuario, batucada, creatividad y desempeño general.

Además de la campeona, se otorgaron premios en distintos subrubros, destacando el alto nivel artístico de todas las agrupaciones. Desde trajes deslumbrantes hasta puestas en escena cargadas de identidad y mensaje, el corsódromo fue una explosión de talento local.

Publicidad

Fiesta que une generaciones

El Carnaval de Chimbas no es solo competencia. Es encuentro, familia y tradición. Niños, jóvenes y adultos compartieron tribunas y aplausos en un evento que volvió a consolidarse como marca registrada del verano sanjuanino.

Con la música todavía resonando y el brillo aún flotando en el aire, Chimbas ya tiene campeona. Y también la certeza de que su carnaval sigue creciendo, año tras año, como una fiesta que late al ritmo de su gente.

Clasificación General – Carnaval de Chimbas 2026

1. SAMBA DE RAÍZ

2. IMPERIO RIO GRANDE



3. FENIX UNIDOS DE VILLA PAULA



4. COSTA NORTE



5. SAMBASOL

Ganadores por rubros

• Portaestandarte: 1º SAMBASOL

• Bailarina Pasista Infantil: 1º SAMBA DE RAÍZ

• Bailarín Infantil: 1º COSTA NORTE

• Destaque: 1º Compartido: FENIX UNIDOS DE VILLA PAULA – SAMBASOL

• Musa: 1º FENIX UNIDOS DE VILLA PAULA

• Bailarín Masculino Juvenil: 1º COSTA NORTE

• Bailarinas Juveniles: 1º SAMBA DE RAÍZ

• Pasista Juvenil: 1º SAMBA DE RAÍZ

• Batucada: 1º SAMBA DE RAÍZ

• Máscara Suelta: 1º IMPERIO RIO GRANDE