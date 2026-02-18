El llanto que se apagó de golpe encendió todas las alarmas en el barrio Huarpe en Pocito. Un bebé de apenas seis días de vida se ahogó mientras era amamantado por su madre, una joven de 18 años. El momento fue desesperante.

El llamado al 911 activó un operativo inmediato. Efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna, que se encontraban en la zona, llegaron en cuestión de minutos.

Maniobras contrarreloj

El oficial ayudante Romina de Gamboa y el cabo Nicolás Ávila comenzaron a practicar maniobras de primeros auxilios al pequeño, mientras el cabo Dante Chávez y la agente Karina Bustos colaboraban en la asistencia.

El recién nacido no reaccionaba y la ambulancia demoraba en arribar. Sin perder tiempo, los uniformados decidieron subir al bebé al móvil policial y trasladarlo de urgencia al centro de salud más cercano.

Durante el trayecto continuaron con la reanimación. Cada segundo parecía eterno. Hasta que ocurrió lo que todos esperaban: el bebé volvió a respirar.

Un final que devolvió la calma

Al llegar al centro asistencial, el doctor Javier Pinto lo recibió y le suministró oxígeno. Tras la atención médica, confirmaron que el pequeño se encuentra fuera de peligro y en observación.

La madre, todavía conmocionada, agradeció entre lágrimas a los policías y al personal de salud. La rápida intervención fue determinante para evitar una tragedia.

En el barrio Huarpe, la historia dejó una lección clara: en cuestión de minutos, la vocación de servicio y la reacción oportuna pueden cambiar el destino de una vida que recién comienza.