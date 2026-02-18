En apenas 60 días de funcionamiento, la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital San Roque de Jáchal atendió a 40 pacientes en estado crítico. Un número que, más allá de la estadística, refleja un cambio estructural en la atención sanitaria del norte sanjuanino.

La puesta en marcha de la UTI para adultos significó un salto en la capacidad de respuesta médica, disminuyendo la morbimortalidad y evitando traslados a centros de mayor complejidad fuera del departamento.

Cuatro camas que cambiaron la historia

La nueva unidad cuenta con cuatro camas totalmente equipadas, con el nivel de complejidad necesario para brindar atención integral a pacientes críticos. Profesionales capacitados sostienen el servicio las 24 horas, permitiendo que los vecinos de Jáchal y zonas aledañas reciban atención intensiva sin alejarse de su comunidad.

Durante el período comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, ingresaron pacientes con patologías de diversa complejidad: afecciones cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia respiratoria, cetoacidosis diabética, insuficiencia renal aguda y cuadros clínicos y quirúrgicos que requirieron monitoreo permanente.

Más servicios, más cercanía

La creación de la UTI se suma a otras áreas estratégicas incorporadas en el hospital, como la Maternidad, la Unidad de Oncología para adultos y el próximo funcionamiento del Servicio de Diálisis.

Esta política sanitaria es impulsada por el gobernador Marcelo Orrego y acompañada por el Ministerio de Salud, a cargo de Amílcar Dobladez, junto con la Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión y la Zona Sanitaria III.

Evitar el desarraigo y el riesgo

Antes de la habilitación de la UTI, muchos pacientes debían ser trasladados por vía terrestre o aérea hacia hospitales de mayor complejidad. Cada traslado implicaba riesgos médicos y un fuerte impacto emocional para las familias.

Actualmente, la atención intensiva se brinda en Jáchal. Cerca del hogar, acompañados por los suyos y con equipamiento adecuado. Un avance que no solo mejora estadísticas, sino que fortalece la salud pública y reafirma el compromiso con el interior provincial.

En 60 días, 40 pacientes críticos encontraron respuesta en su propio departamento. Y para Jáchal, eso ya es un antes y un después.