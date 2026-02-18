La torta de 14 cucharadas se convirtió en la alternativa ideal para quienes quieren un postre casero rápido y sin complicaciones. Su secreto radica en medir todos los ingredientes con cucharas, sin necesidad de balanza ni batidora eléctrica, y en la sencillez de su cocción.

Ingredientes:

14 cucharadas de harina leudante

14 cucharadas de azúcar

14 cucharadas de leche

14 cucharadas de aceite

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de cacao (opcional, si se desea de chocolate)

Paso a paso:

En un bowl, colocá los huevos y el azúcar. Batí a mano hasta integrarlos bien. Sumá la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclá todo. Incorporá la harina leudante (y el cacao si querés chocolate). Uní hasta obtener una mezcla homogénea. Volcá la preparación en una sartén antiadherente enmantecada. Tapá y cociná a fuego mínimo entre 25 y 35 minutos. Comprobá con un palillo: si sale seco, la torta está lista. Alternativamente, podés cocinarla en microondas en un molde apto, en intervalos cortos hasta que esté cocida.

Ideas para personalizar tu torta:

Agregá chips de chocolate para un toque extra.

Sumá ralladura de limón o naranja para un sabor fresco.

Incorporá nueces o coco rallado si buscás sabores más intensos.

Una vez fría, rellenala con dulce de leche para una merienda aún más especial.

La torta de 14 cucharadas es rápida, práctica y versátil, ideal para cualquier momento del día en que surja el antojo de algo dulce y casero.