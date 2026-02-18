Sociedad > Receta
Cómo hacer la torta de 14 cucharadas en sartén, sin horno y en menos de 25 minutos
POR REDACCIÓN
La torta de 14 cucharadas se convirtió en la alternativa ideal para quienes quieren un postre casero rápido y sin complicaciones. Su secreto radica en medir todos los ingredientes con cucharas, sin necesidad de balanza ni batidora eléctrica, y en la sencillez de su cocción.
Ingredientes:
14 cucharadas de harina leudante
14 cucharadas de azúcar
14 cucharadas de leche
14 cucharadas de aceite
2 huevos
1 cucharadita de esencia de vainilla
2 cucharadas de cacao (opcional, si se desea de chocolate)
Paso a paso:
En un bowl, colocá los huevos y el azúcar. Batí a mano hasta integrarlos bien.
Sumá la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclá todo.
Incorporá la harina leudante (y el cacao si querés chocolate). Uní hasta obtener una mezcla homogénea.
Volcá la preparación en una sartén antiadherente enmantecada.
Tapá y cociná a fuego mínimo entre 25 y 35 minutos. Comprobá con un palillo: si sale seco, la torta está lista.
Alternativamente, podés cocinarla en microondas en un molde apto, en intervalos cortos hasta que esté cocida.
Ideas para personalizar tu torta:
Agregá chips de chocolate para un toque extra.
Sumá ralladura de limón o naranja para un sabor fresco.
Incorporá nueces o coco rallado si buscás sabores más intensos.
Una vez fría, rellenala con dulce de leche para una merienda aún más especial.
La torta de 14 cucharadas es rápida, práctica y versátil, ideal para cualquier momento del día en que surja el antojo de algo dulce y casero.