Cómo hacer la torta de 14 cucharadas en sartén, sin horno y en menos de 25 minutos

La torta de 14 cucharadas es una opción práctica para la merienda: no requiere horno, ni balanza ni batidora eléctrica.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Sin horno: la torta de 14 cucharadas para hacer en casa, fácil y en menos de 25 minutos. (Ilustrativo)

La torta de 14 cucharadas se convirtió en la alternativa ideal para quienes quieren un postre casero rápido y sin complicaciones. Su secreto radica en medir todos los ingredientes con cucharas, sin necesidad de balanza ni batidora eléctrica, y en la sencillez de su cocción.

Ingredientes:

  • 14 cucharadas de harina leudante

  • 14 cucharadas de azúcar

  • 14 cucharadas de leche

  • 14 cucharadas de aceite

  • 2 huevos

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 2 cucharadas de cacao (opcional, si se desea de chocolate)

Paso a paso:

  1. En un bowl, colocá los huevos y el azúcar. Batí a mano hasta integrarlos bien.

  2. Sumá la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclá todo.

  3. Incorporá la harina leudante (y el cacao si querés chocolate). Uní hasta obtener una mezcla homogénea.

  4. Volcá la preparación en una sartén antiadherente enmantecada.

  5. Tapá y cociná a fuego mínimo entre 25 y 35 minutos. Comprobá con un palillo: si sale seco, la torta está lista.

  6. Alternativamente, podés cocinarla en microondas en un molde apto, en intervalos cortos hasta que esté cocida.

Ideas para personalizar tu torta:

  • Agregá chips de chocolate para un toque extra.

  • Sumá ralladura de limón o naranja para un sabor fresco.

  • Incorporá nueces o coco rallado si buscás sabores más intensos.

  • Una vez fría, rellenala con dulce de leche para una merienda aún más especial.

La torta de 14 cucharadas es rápida, práctica y versátil, ideal para cualquier momento del día en que surja el antojo de algo dulce y casero.

