El acto de María Becerra de dejar de seguir a Emilia Mernes en Instagram marca un capítulo más en la historia de tensiones que ambas artistas mantienen desde hace años. La decisión fue detallada por Juan Etchegoyen en su canal de YouTube, donde explicó que detrás del unfollow hay conflictos personales y profesionales que datan de la etapa en la banda Los del Espacio, donde ambas compartían protagonismo y visibilidad.

Según Etchegoyen, la disolución de la amistad dentro del grupo dejó heridas que todavía no sanan. “María rompió esas amistades y no vio más a sus excompañeros, y eso molestó muchísimo”, afirmó el periodista, contextualizando la ruptura en rivalidades internas y resentimientos acumulados.

La decisión de María también fue interpretada como un acto de sinceridad y hartazgo ante lo que consideraba falsedad en su entorno. Tras una charla con Tini Stoessel sobre Emilia, la cantante tomó la determinación de dejar de seguir a su excompañera. Además, se mencionaron rumores de tensiones profesionales, como supuestamente la extracción de bailarines de Tini para trabajar con Emilia, que habrían alimentado el conflicto.

Etchegoyen cerró su exposición subrayando la naturaleza definitiva de esta ruptura: “María y Emilia cortaron relación y ella dejó de seguirla en un acto de sinceridad absoluto. Las amistades no siempre tienen que durar para siempre y este es un claro ejemplo”.

El unfollow, más allá de lo simbólico, refleja años de acumulación de conflictos y deja en evidencia que la relación entre dos de las artistas más comentadas del momento llegó a su fin de manera pública y definitiva.