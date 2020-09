Carolina, la sanjuanina que vive en Chubut y promociona el ajedrez para ciegos

Carolina Cayo nació en San Juan, pero vive en Chubut. Es campeona nacional en la categoría femenina de ajedrez para ciegos y es quien acompaña la segunda etapa del proyecto de ajedrez adaptado que articulan la Escuela Industrial y la Escuela Paso de Valle Hermoso, parte en la que también colabora Lucía Ponce, embajadora Nacional del Sol.

Carolina no nació ciega, pero desde los 8 años es diabética y fue la causante de su ceguera. Debido a su enfermedad debía hacerse controles anuales y un solo año se salteó el de la vista. Comenzó a notar molestias en su visión, que se las atribuía al estudio y al cansancio del cursado, pero cuando fue al médico le informaron que se trataba de ceguera. En 2006 el daño estaba muy avanzado y era irreparable. Sin embargo aclara que nunca se deprimió por perder la vista, si bien no lo pensó como algo posible, es algo con lo que convive.

Su encuentro con el ajedrez comienza casi por casualidad en la que libros y turistas son protagonistas.

“Comencé a trabajar en la Biblioteca Parlante Alfredo Palacio, que funcionaba en una biblioteca popular. Una vez recibimos a un turista ciego que estaba en la ciudad y cuando volvió a su casa en Buenos Aires nos envió un tablero de ajedrez adaptado. Ese fue mi primer contacto con un ajedrez para ciegos", rememora.

Según cuenta Carolina, el tablero adaptado tiene las casillas negras en altorrelieve, todas las casillas tienen un orificio en el centro y las piezas tienen una espiga de encastre. “Para nosotros no vale la regla pieza tocada, pieza movida. Para nosotros es pieza levantada. Una vez que la levantamos, la tenemos que mover", afirma.

Para diferenciar las piezas blancas de las negras, estas últimas tienen un pequeño relieve en la parte superior.

“Para una persona ciega, aprender a jugar ajedrez es un camino mucho más largo que para un convencional. Convencional le decimos nosotros a las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad visual. Las personas ciegas tenemos que atravesar un período de reconocimiento del tablero. Hay que aprender a no colgarse piezas o, por ejemplo, movés un peón y abrís una diagonal (movimiento de ajedrez que libera casillas para que otras piezas puedan moverse). A un ajedrecista ciego le lleva dos a tres años aprender a no colgarse piezas”, explica.

Carolina pertenece a Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina (ACUA), la única institución en el país de ajedrez adaptado. Empezó a jugar 2011 y en 2013 fue su primer campeonato donde quedó como la mejor en categoría femenina a nivel nacional.

Cabe destacar que Argentina es el único país de Latinoamérica donde se diferencia entre las categorías de ciegos y disminuidos visuales, y que hasta la fecha no hay jugadores sanjuaninos registrados en los circuitos de ACUA.

"Es un tema que tengo pendiente, lamentablemente. Desde tan lejos nunca pude hacer ningún contacto y las veces que fui a San Juan era en vacaciones y no encontraba nada", indica la campeona de ajedrez.

Sobre su colaboración con la Escuela Industrial, ella cuenta:

"Me puse en contacto con José Sabal. Él es primo de mi primo y de chiquitos tuvimos contacto, hubo un tiempo donde no sabía de él hasta que me contactó por Facebook. Vio mis publicaciones, hablamos y me sumó al equipo. Sobre todo al principio compartiendo un poco mi experiencia", señala.

El camino de la campeona

Su recorrido profesional la ha llevado a participar en los Panamericanos de Colombia en 2013, de Brasil en 2014 y en 2016. En los Panamericanos en Panamá de 2017 quedó segunda en el podio femenino.

"No me quedaba otra que pararme y seguir andando. Gracias al ajedrez he conocido personas que de otra manera no hubiera conocido. Empecé a hacer deportes, algo a lo que jamás le había dedicado tiempo. He conocido el país y salido de él. Conocí a mi actual pareja gracias al ajedrez y amigos que de otra manera no hubiera conocido. Disfruto haciendo el ajedrez y recorriendo con el ajedrez", afirma.

La campeona cerró diciendo: "Hay personas que no conocen ni saben que nosotros podemos jugar ajedrez o que podemos usar una computadora. El camino que nos toca hoy es duro, porque nos toca informar. Por ejemplo, muchas veces uno entrega un currículum y sí, nos tratan muy bien, pero después no saben dónde uno podría desempeñarse y tampoco preguntan. Esa es nuestra mayor barrera, la barrera que nos ponen los otros, no las que nosotros tenemos".

Para saber más de ACUA está su sitio web disponible http://acua.com.ar/.