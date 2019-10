Casi 290.000 electores eligen en La Rioja el 27 de octubre cargos nacionales y gobernador

Casi 290.000 electores de la provincia de La Rioja elegirán presidente, gobernador, diputados nacionales y provinciales, intendentes y concejales el próximo domingo en 906 mesas.



La elección para la gobernación se disputará, fundamentalmente, entre tres candidatos, dos del peronismo que se presenta dividido, y el tercero, un radical que integra Juntos por el Cambio.



El gobernador Sergio Casas no pudo presentarse a una tercera reelección, ya que la Corte Suprema de Justicia lo impidió en un fallo.



Los dos postulantes peronistas son Ricardo Quintela por el Frente de Todos, del PJ oficial, que apoya la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner- y el ex mandatario Luis Beder Herrera, quien va por afuera el partido, con Nuestra Rioja, en en tanto Juntos por La Rioja oficializó al radical Julio Martínez.



Martínez por tercera vez se pondrá a consideración del voto popular como candidato a gobernador, acompañando la boleta de la fórmula presidencial Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto.



También el próximo domingo La Rioja elegirá diputados nacionales. Del Frente de Todos los candidatos son el gobernador Sergio Casas, la ex senadora, Hilda Soria y el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Fabián Calderón.



Juntos por el Cambio llevará como primer candidato a Felipe Álvarez, dirigente peronista aliado a Cambiemos, como segunda candidata a la dirigente y presidente de la UCR Capital, Cristina Salzweder y en tercer lugar al gremialista de los empleados estatales, Carlos Laciar.



Por último, el candidato a gobernador Luis Beder Herrera no presenta candidatos a diputado nacional ya que va con boleta corta, y según dijo en los medios locales pedirá a sus votantes apoyar a los candidatos del Frente de Todos para los cargos nacionales.



A nivel provincial La Rioja tendrá 4.428 candidatos entre titulares y suplentes para votar, que integran las listas colectoras creadas fundamentalmente para traccionar votos a los candidatos a intendentes de los 18 departamentos provinciales. Con lo cual habrá un candidato cada 74 ciudadanos riojanos.



El sistema de las listas colectoras fue permitida por la Justicia Electoral provincial, y se presentan en especial para las candidaturas a concejal.



Al hablar de las colectoras, el secretario electoral de la Justicia Electoral Nacional de La Rioja, Víctor Herrera, dijo que "la boleta de la fórmula a presidente y vicepresidente solo puede llevar una fórmula de candidatos a gobernador y vicegobernador".



En cambio, precisó, "la boleta de gobernador y vicegobernador podrá llevar adherida varias fórmulas a intendente y viceintendente, y éstas llevar a su vez un conjunto de listas de concejales, y esto es posible porque para la elección de cargos provinciales rige la Ley Electoral de la Provincia", aclaró.



A nivel nacional las colectoras fueron eliminadas por decreto del presidente Mauricio Macri.



Herrera explicó, además, que al regir en La Rioja la Ley Electoral de la provincia, "no es materia de control de la justicia electoral nacional" y por lo tanto "pueden tener de gobernador para abajo todos los acuerdos y adhesiones de boletas que estimen conveniente".



Por ejemplo, Alberto Paredes Urquiza, ex intendente y candidato a la reelección por la lista del candidato a gobernador por el PJ -que va dividido-, el diputado nacional Luis Beder Herrera, llevará 15 listas de concejales que traccionarán votos a su fórmula; y el otro también candidato a intendente del mismo espacio, Néstor Bosetti, llevará ocho colectoras.



A su vez Inés Brizuela y Doria, de Juntos por el Cambio, candidata a intendenta y hoy senadora nacional, llevará nueve colectoras para tratar de ganar la intendencia capitalina en apoyo al senador y ex ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez, candidato a gobernador por el espacio macrista.



En tanto el oficialista Partido Justicialista -que lleva como candidato a gobernador al actual diputado provincial y ex intendente de la Capital hasta el 2015, Ricardo Quintela-, llevará como candidata a intendente a la ex diputada nacional Teresita Madera, quien será apoyada por 26 listas a concejales que colectarán para ella.



Resumiendo, solo con estos tres principales frentes en la ciudad Capital de la Provincia habrá 1.150 candidatos a concejales, de los cuales serán elegidos 15 y sus suplentes respectivos.