Casineros denunciaron la designación de puestos jerárquicos por parte del gobierno bonaerense

Hace 2 horas

La Asociacion de Empleados de Empleado de Casinos Nacionales y la Asociación de Empleados de Administración Maestranza de Casinos hicieron hoy una presentación ante la Justicia por la designación de cinco cargos jerárquicos a pocos días del cambio de gobierno bonaerense.



Asimismo, reclaman que la gobernadora bonaerense, Maria Eugenia Vidal, firme para dar cumplimiento al ultimo acuerdo paritario, "el cual consistía de un aumento en los haberes de los casineros y el pase de 600 trabajadores contratados a planta permanente", explicó hoy el presidente de la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, Daniel Méndez, a Télam.



"Esta mañana los abogados ya concurrieron a los tribunales y presentaron una cautelar a raíz que el presidente del Instituto de Lotería, Matías Lanusse, designo a 5 personas en reemplazo de cinco jefes del casino que tienen muchos años de antigüedad. Esto es una atropello a los trabajadores", expresó.



"También reclamamos la demora en el pase a planta permanente de unos 600 trabajadores. El ultimo arreglo paritario comprendía el pase a planta permanente de estos trabajadores y la gobernadora hace dos meses que no lo firma y por lo que declaro el martes tampoco no lo piensa hacer, así que recurrimos a la justicia", explicó Méndez.



“A días de irse el actual gobierno, y desde que Cambiemos perdió las PASO, empezó a hacer movimientos para tratar de jerarquizar a trabajadores afines a Cambiemos”, afirmó, y sostuvo "no lo vamos a permitir por eso los abogados se hicieron presentes ante la Justicia para que deje sin efecto la designación de estos puestos jerárquicos".