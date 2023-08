Este miércoles, en Tribunales se celebró una nueva audiencia por el caso de la menor abusada sexualmente en el Colegio Luján a finales de mayo. En la misma se resolvió desestimar la pericia psicológica a la que había sido sometida a principio de este mes de agosto.

Este pedido surgió por parte de su abogado defensor, Agustín Idemi, quien explicó a DIARIO HUARPE que la perito que habían propuesto para la entrevista psicológica de la menor no pudo ser parte por un error de comunicación del Poder Judicial.

“La perito judicial no había sido informada sobre el permiso que recibió nuestra perito y por eso no la dejó ingresar el día de la entrevista. Además, durante la pericia psicológica interrogaron a los padres y ellos me manifestaron que la entrevista fue muy incómoda”, aseguró el abogado querellante.