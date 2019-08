Caso Jenifer: incertidumbre por su regreso y rumores de casamiento

El caso de Jenifer Villarruel, la estudiante de Arquitectura de 19 años que viajó a México para encontrarse con un hombre a quien conoció mediante redes sociales, sigue con dudas en torno al desenlace. La joven tenía fecha de regreso al país para el 29 de agosto, pero su vuelta es una incógnita y hay rumores de que se va a casar. La chica, oriunda de La Bebida, se fue en medio de rumores de un posible caso de trata de personas.

Ni bien la familia descartó la hipótesis de trata, salió a la luz que iba a regresar a San Juan el 29 de agosto. Pero hasta ahora no hay nada en concreto. Desde el Juzgado de Leopoldo Rago Gallo y desde la Policía Federal Argentina indicaron a DIARIO HUARPE “que no hay novedades”. Por otra parte desde la Secretaría de Relaciones Institucionales, cuya titular es Elena Peletier, expresaron a este medio que la familia Villarruel no solicitó ayuda para que la chica vuelva. La oficina tiene entre sus tareas ayudar a los sanjuaninos con una situación particular fuera del país.

Ángel Villarruel y Claudia Olmos, los padres de Jenifer (Foto de DIARIO HUARPE)

Una de las mejores amigas de Jenifer contó a este medio que hace unos días dejó de tener contacto con la joven oriunda de La Bebida. En el último chat de WhatsApp la joven le preguntó si volvía a lo que Jenifer le respondió “que no sabía”. Luego le dejó de contestar.

En el Gobierno Provincial y en la Justicia Federal surgió el rumor de que todo estaba dado para el regreso de la rivadaviense a la provincia, pero que el único inconveniente era ella: Jenifer se quiere quedar en México y se quiere casar con Tomás Lazcano Pérez.

Jenifer con la familia de Lazcano Pérez (Foto que envió la joven a su familia)

DIARIO HUARPE trató de confirmar esta versión con la familia, pero hubo hermetismo entre los integrantes. Los padres de Jenifer no quieren hablar con la prensa, según manifestó a este medio una hermana de la joven, quien prefirió preservar su identidad. La misma familiar dijo estar en contacto permanente con la estudiante de Arquitectura, pero que no sabe si vuelve. Sobre el rumor de casamiento confirmó que desde la Justicia Federal le hicieron la misma pregunta cuando fue a declarar. Según la fuente, su hermana no manifestó tal acontecimiento ni a ella ni a sus padres.

La Laguna, estado de Hidalgo en México, lugar donde reside Jenifer en la actualidad.

Angelo Villaruel, otro hermano, señaló a este medio que su hermana está bien de salud, que su compañero Tomás parece ser una buena persona, pero que no sabe cuándo vuelve Jenifer.

El caso

La chica "desapareció" el pasado 24 de julio y un día después su familia hizo la denuncia. Luego se supo que la chica viajó a México. En este marco, la Justicia encaró el caso como un posible hecho de trata.

Foto de Facebook

Sin embargo todo esto fue descartado por la familia cinco días después, aún no del todo para el Juzgado Federal, a partir de un contacto que tuvo la joven con su madre en donde le comentó que estaba bien de salud en casa de Tomás Lazcano Pérez, quien sería su novio. Posteriormente hizo la promesa de volver.