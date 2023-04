La artista colombiana Karol G fue tapa de la revista GQ y denunció a la empresa por modificar la figura de su cuerpo. La cantante hizo el descargo por redes sociales y aseguró que la imagen que aparece en el medio de comunicación no la representa y resaltó que siente orgullo por su cuerpo. Una modelo y una fotógrafa de San Juan opinaron sobre la decisión de Karol G que puso en debate nuevamente la prevalencia de estereotipos de belleza ligados a la delgadez.

Alejandra Godoy, modelo, activista y profesora de biología, aseguró a DIARIO HUARPE que en una sesión de fotografía los artistas venden su imagen, pero eso no significa que puedan hacer lo que quieran con ella. “Distorsionaron totalmente la imagen con Photoshop”, dijo.

Alejandra Godoy, modelo, activista y profesora de biología. Foto: gentileza.

“Primero que es una falta de respeto y segundo es un atentado contra su imagen y todas las mujeres que quieran sentirse bien con su cuerpo”, continuó. Agregó que en la actualidad los filtros y otras aplicaciones, que permiten modificar videos o imágenes, perjudican a las jóvenes respecto a la aceptación de su cuerpo. “Para las chicas grandes es difícil y para las jóvenes es peor porque no tienen una identidad construida. Están en un mundo bombardeado con fotos editadas y con filtros y aceptar tu propia imagen es muy difícil”, expresó.

Por otra parte, resaltó que es importante que las modelos se sientan cómodas ante las cámaras para poder lucir su identidad y belleza propia. Godoy afirmó que de lo contrario el trabajo no tendrá buenos resultados. “No poder obligarla a hacerle poner algo si se siente incómoda”, expresó.

Por otra parte, la fotógrafa, gestora cultural y productora, Laura Ramos, coincidió con Godoy y consideró a la tapa de la Revista GQ como una gran falta de respeto hacia Karol G. “Por suerte tuvo las herramientas digitales y tecnológicas para decir que esa imagen no la representaba”, comentó.

“Estos canones hegemónicos de belleza llegan a lugares tan exorbitantes de modificar el cuerpo de una artista de tal manera que no se reconozca”, siguió. Añadió que esa portada de revista muestra cuál es la línea editorial de la publicación internacional, lo cual le parece muy preocupante. “Creo muy importante y de valor que el artista haya resaltado eso y no haya sido parte de una propuesta que fomenta estereotipos de belleza imperantes”, manifestó.

Laura Ramos, fotógrafa, gestora y productora. Foto: gentileza.

Al respecto habló sobre el papel del fotógrafo y la finalidad de esta profesión cuando se ejecuta una sesión de fotos. “Es parte del trabajo hacer sentir cómoda a la persona, mucho más hacerla sentir que hay confianza para que la persona pueda exponer su identidad y no atentar contra ella. En manos del fotógrafo, la persona deja lo que significa y transmite a su público”, explicó Ramos.

“A pesar de que en muchas pasarlas se están produciendo cambios, todavía hay estereotipos que son de piedra e inamovibles. Las mujeres son víctimas de estas proposiciones”, finalizó.

El hecho

Le cantante colombiana Karol G fue tapa de la última edición de la revista estadounidense GQ y se mostró indignada por la excesiva edición de la fotografía.

Denunció que el medio de comunicación editó en desproporción su imagen para que luciera más delgada y dijo que es una "falta de respeto" tanto hacia ella como a todas las mujeres que buscan sentirse "cómodas" con su cuerpo.

"Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", aseguró la arista intérprete de innumerables hits en los últimos años.

"A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", escribió.

Tapa Revista GQ. Foto: gentileza.