El expectante juicio contra el exsecretario general de La Bancaria, Mario Matic, finalmente no empezó este viernes como estaba previsto. La nueva abogada del ex sindicalista, Carla Manini, planteó dos nulidades, que el tribunal prometió revisar y para ello pasó el inicio del debate a un cuarto intermedio para la semana que viene.

El tribunal compuesto por Alberto Caballero, Benedicto Correa y Fernando Echegaray escuchó los argumentos de la defensora particular que solicitó anular dos cámaras Gesell porque no estuvieron presentes ni juez ni el fiscal de la investigación, basándose en el reciente fallo de la Corte de Justicia, que anuló una condena de ocho años por abuso porque no participó la defensa de manera efectiva en el proceso de entrevistas videograbadas a menores.

Según revelaron fuentes judiciales, ni el fiscal Raúl Iglesias, ni los abogados querellantes Sandra Leveque y Diego Molina compartieron lo expuesto por la nueva abogada de Matic. Leveque expuso que cada caso es particular y que el fallo de la Corte no estaba firme.

Por otra parte señaló que si bien el fiscal no estuvo presente en los actos procesales, si lo hizo el fiscal ayudante que estaba habilitado por ley, mientras que el juez solo tiene que estar cuando hay un planteo de incidencias y en el caso de las dos cámaras Gesell las partes no objetaron nada.

Manini ya había planteado las mismas nulidades en una audiencia anterior a la del juicio. Es que Matic cumple prisión domiciliaria y la Justicia debía resolver si le renovaba la medida coercitiva o no. En ese contexto, la nueva defensa del ex secretario gremial pidió dejar de lado las cámaras Gesell y argumentó con las mismas razones. Pero el juez de garantías Eugenio Barbera rechazó el planteo y renovó por un mes más la prisión domiciliaria, tiempo que se estipula que va a durar el juicio.