Caso Vinicius: desde LaLiga se defienden por los actos de racismo

Por los actos de racismo contra Vinicius Jr, el Presidente de LaLiga se expresó en redes sociales. Después de sufrir una vez más una situación repudiable, el brasileño se mostró fastidioso con Javier Tebas y la organización del fútbol español, desde donde espera que actúen rápidamente contra los agresores verbales. Sin embargo, eso desencadenó un cruce polémico del mandatario.

Tras la primera respuesta de Javier Tebas, Vinicius fue hasta sus redes sociales para liquidar a la organización y al mandatario. "Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece", comenzó diciendo el jugador del Real Madrid.

Publicidad

Sobre esto último, el propio Vinicius Jr. también comentó: "Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve". Como era de esperarse, provocó que Tebas no se quede en silencio. El directivo se mostró contundente en Twitter y causó una ola de reacciones.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Respuesta de Tebas a Vinicius

"1. Ni España ni LaLiga son racistas, es muy injusto decir eso. 2. Desde LaLiga denunciamos y perseguimos el racismo con toda la dureza dentro de nuestras competencias. 3. Esta temporada se han denunciado 9 veces insultos racistas (8 de ellas ha sido por insultos contra Vinicius). Siempre identificamos a los energúmenos y elevamos la denuncia a los órganos sancionadores. Da igual que sean pocos, siempre somos implacables", tuiteó Javier Tebas.

Luego, el Presidente de LaLiga también indicó: "4. No podemos permitir que se manche la imagen de una competición que es sobre todo símbolo de unión entre pueblos, donde más de 200 jugadores de raza negra en 42 clubes reciben cada jornada el respeto y el cariño de toda la afición, siendo el racismo un caso extremadamente puntual (9 denuncias) que vamos a erradicar".