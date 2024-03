Cavani, Demichelis y más: lo que dijo Diego Martínez tras el triunfo de Boca

Luego del 3 a 2 de Boca Juniors en La Bombonera ante Belgrano de Córdoba, Diego Martínez fue contundente. El entrenador del "Xeneize" dejó varias frases interesantes tras la victoria del pasado domingo, momentos en los que profundizó sobre los tres goles de Edinson Cavani, junto con hacer un análisis del mensaje de Martín Demichelis por su planteo en el Superclásico.

"Era un partido importante, de confirmación. La victoria de hoy es justa y merecida, clave por lo que venimos transitando. El equipo se impuso con mucha autoridad y sigue creciendo. La jerarquía de los jugadores te hace sentir que el techo de este equipo es muy alto. Queda mucho por crecer. Edinson Cavani es un excelente futbolista y todo el equipo está contento. Ojalá que haya servido lo que hablamos", sostuvo Martínez.

Luego, Diego mencionó: "Es un futbolista con mucha jerarquía y se lo veía enfocado pese al momento". En cuanto a los dichos de Martín Demichelis, dijo: "Yo no lo comparto. Hubo un mensaje de manera privada, que si había sentido un ataque hacia mí, me pedía disculpas. Los equipos de Martín me generan buena sensaciones. Me quedo con lo que analizamos nosotros. Tratar de cada día ser más".

Contundencia de Diego Martínez

"Hablamos con los muchachos: era un partido de confirmación. La necesidad de jugar en casa y con nuestra gente. Era importante para nuestro objetivo, seguir creyendo en la formas. El equipo sigue buscando con sus herramientas. Equi (Fernández) es un futbolista que nos gusta mucho. Por suerte lo de Jorman (Campuzano) fue muy bueno y nos pone muy contentos, es muy positivo y trabaja", afirmó el DT de Boca.

Para cerrar, Diego Martínez resaltó: "En un momento nos atascamos. El partido fue correcto. La gente que ingresó del banco nos ayudó. Pol (Fernández) está en la fase final de la recuperación. La energía se siente (en La Bombonera) y creo en la energía. Siento buena energía de la gente. Cristian (Medina) tuvo un golpe en el pecho y se le pasó. Terminó con un esfuerzo grande. Nos dejó conforme. A veces es difícil decir que fue el mejor (frente a River). Ellos son los más importantes (por los futbolistas). Con Herrón (DT de la Reserva) tenemos comunicación fluida".