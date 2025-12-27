Un joven de 23 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves en Santa Lucía, acusado de robo arrebato, resistencia a la autoridad, lesiones y daño agravado, tras una persecución policial que incluyó un ataque a una agente motorizada.

El teléfono celular que arrebató el delincuente y fue recuperado.

El procedimiento se registró alrededor de las 00.12 en calle Hipólito Yrigoyen, antes de la estación de servicio YPF La Legua. El aprehendido fue identificado como Maximiliano César Adrián Ruarte, con domicilio en el barrio René Favaloro, del departamento Chimbas.

Publicidad

Según informaron, personal de Trueno Halcón 30 y 35, a cargo de los agentes Maximiliano Quiroga y Matías Puig, realizaba recorridas de prevención cuando observó a un motociclista cruzar un semáforo en rojo en la intersección de avenida Libertador y calle Colón. Al intentar entrevistarlo, el conductor emprendió la fuga hacia el este.

La persecución continuó por avenida Libertador, Balcarce y luego por la zona del cementerio de Santa Lucía, donde el sospechoso arrojó un teléfono celular. Finalmente, al llegar a Hipólito Yrigoyen, antes de la estación de servicio YPF, el sujeto fue interceptado y reducido.

Publicidad

Entre los objetos secuestrados hubo algo de dinero en efectivo.

Durante la maniobra, el acusado le propinó un puntapié al agente Matías Puig, provocando su caída y ocasionándole lesiones en brazo, mano y pierna derecha, además de daños materiales en la moto policial, que sufrió la rotura de la baliza, soporte inferior y espejo retrovisor.

El detenido se movilizaba en una motocicleta Honda Titán de 150 cc, dominio 970-KPE. Al verificar los datos, se constató que el celular secuestrado, un Motorola G72, había sido sustraído minutos antes en un hecho de robo arrebato ocurrido en el barrio Enoé Bravo, en Capital. La damnificada reconoció el teléfono como de su propiedad.

Publicidad

En el lugar intervino la ayudante fiscal de Flagrancia, María José Puebla, quien dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia. También trabajó personal de Criminalística, a cargo del cabo Iván Vedia y la agente Brenda Rodríguez, y personal médico del 107, encabezado por la doctora Lourdes Romero, quien asistió tanto al aprehendido como a la policía lesionada.

Por disposición judicial, Ruarte fue trasladado a Comisaría 5°, donde quedó alojado e imputado por robo arrebato, resistencia a la autoridad, lesiones y daño agravado, con intervención de la UFI Flagrancia. El sujeto cuenta con una completa planilla prontuarial.