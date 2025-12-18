Un hombre mayor de edad, oriundo del departamento Chimbas y con antecedentes por delitos contra la propiedad, fue aprehendido en la localidad de Barreal tras ser encontrado con diversos elementos de dudosa procedencia. Posteriormente, una investigación permitió vincularlo a un robo ocurrido en una finca de la zona.

El hecho se registró el 12 de diciembre, alrededor de las 19:30, cuando personal de la Comisaría 33ª de Barreal, a cargo del comisario Fabián Pizarro, fue alertado por el Cisem sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa en inmediaciones de avenida Presidente Roca y calle Los Enamorados.

Publicidad

Al arribar al lugar, cerca de las 19:45, los efectivos entrevistaron al ciudadano Carlos Román Herrera Marchant, quien llevaba dos bolsos. Al solicitarle que exhibiera sus pertenencias, se constató que transportaba herramientas varias, camperas, una mira telescópica, dos alargues tipo zapatilla y otros efectos, sin poder justificar su procedencia.

Durante el procedimiento, el sujeto se ofuscó con el personal policial y profirió insultos, por lo que fue aprehendido y trasladado a sede policial. Se labró el expediente contravencional, quedando a disposición del Juzgado de Paz de Calingasta. El juez interviniente ordenó el cumplimiento de los requisitos legales, el secuestro en depósito judicial de los elementos y la realización de tareas investigativas para establecer su origen. Cumplidos los plazos legales, el aprehendido recuperó la libertad en el marco de ese expediente.

Publicidad

Como resultado de la investigación, el 15 de diciembre se entrevistó a Juan Carbajal, encargado de la finca “More”, ubicada en el mismo sector donde fue interceptado Herrera. El hombre denunció que personas desconocidas violentaron una ventana del inmueble y sustrajeron varios efectos, propiedad de Rodolfo Eduardo More, oriundo de la provincia de Buenos Aires, realizando la denuncia en su representación.

Al exhibirle los elementos secuestrados, Carbajal reconoció varios de ellos como pertenecientes al damnificado, lo que motivó la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad. Tras comunicarse con la ayudante fiscal doctora Gabriela Barrientos, y por directivas del fiscal de la causa, se dispuso vincular a Herrera Marchant al delito de encubrimiento, quedando a disposición de la UFI interviniente, y se ordenó la restitución de los efectos al denunciante.