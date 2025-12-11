Un motociclista que realizaba maniobras peligrosas por el lateral norte de Circunvalación y Matías Zaballa terminó detenido este domingo por la tarde luego de que la Policía le encuentre envoltorios con una sustancia blanca granulada que él mismo afirmó haber comprado en la conocida “Cueva del Chancho”.

El procedimiento ocurrió a las 15.15 cuando el móvil Urbano 06, a cargo del sargento Rolando Luna y el cabo Iván Vargas advirtió a un hombre circulando en una moto de color rojo de manera temeraria. Tras detenerlo e identificarlo, los efectivos realizaron un palpado de urgencia. En ese momento, el sujeto exhibió tres envoltorios de nylon transparente con una sustancia sospechosa.

El motociclista se identificó como Yonathan Ricardo Aballay Quiroga, de 32 años, domiciliado en el barrio Natania XIII, en el departamento Chimbas. Al constatar la situación, el personal solicitó apoyo de la División Drogas Ilegales. En el lugar se hicieron presentes el oficial inspector Maximiliano Aguirre y el sargento primero Daniel Vázquez, quienes recibieron al detenido, la sustancia y el acta del procedimiento. Por el caso se inició un legajo, con intervención de la Unidad Fiscal Federal.

Cuando se le informaron las medidas legales, Aballay Quiroga se ofuscó, lanzó amenazas y desobedeció reiteradamente a los efectivos. Por ese motivo, fue trasladado también a la Comisaría 4ª, allí quedó alojado a disposición del Tercer Juzgado de Faltas.