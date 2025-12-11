El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 ingresó formalmente a la Cámara de Diputados de San Juan y puso en marcha el cronograma legislativo que definirá su aprobación antes de fin de año. La iniciativa, junto con la Ley Tributaria anual, tomó estado parlamentario esta semana y fue enviada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde comenzará la etapa de estudio técnico y de consultas con los funcionarios del área económica.

La intención del oficialismo es clara: votar el Presupuesto el jueves 18 de diciembre, última sesión ordinaria habilitada para este año. Dado que las fechas posteriores —25 de diciembre y 1 de enero— caen fuera del calendario, y que el período ordinario fue prorrogado solo por un mes hasta el 30 de noviembre, la jornada del 18 será el único día disponible para debatir la Ley de Leyes sin necesidad de convocar a sesiones extraordinarias. En caso de no llegar con los tiempos, Diputados deberá definir un llamado especial para tratarlo otro día que no sea jueves, tal como exige la normativa interna.

Para cumplir con los plazos, el Ejecutivo provincial aceleró el paso y comenzó a enviar a sus funcionarios a exponer ante los legisladores. Este viernes será el turno del director General de Rentas, Marco Roca, quien asistirá a las comisiones para responder dudas y ampliar información sobre los recursos proyectados para el año próximo. El objetivo es despejar inquietudes sobre el comportamiento de la recaudación y los criterios utilizados en las estimaciones que sustentan el cálculo presupuestario.

A su vez, el próximo lunes tendrá lugar la presentación más esperada: el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, encabezará una exposición detallada en el Auditorio Emar Acosta, ubicado en el Anexo de la Legislatura. Allí explicará los principales lineamientos del Presupuesto 2026, los supuestos macroeconómicos que sustentan el esquema general de gastos y recursos, y las prioridades que el Gobierno provincial fijó para el próximo ejercicio fiscal.

Fuentes parlamentarias señalaron que la presencia de ambos funcionarios forma parte del procedimiento habitual, pero también responde a la necesidad política de asegurar un debate ordenado y con la menor cantidad de objeciones posibles. El oficialismo busca llegar al 18 de diciembre con dictamen firmado y con los acuerdos necesarios para evitar sobresaltos en la sesión de cierre del año.

El tratamiento del Presupuesto 2026 será, como cada año, una de las discusiones centrales del calendario legislativo. En esta oportunidad, el Ejecutivo apuesta a sostener una hoja de ruta financiera que respalde la continuidad de programas prioritarios, la distribución de recursos a los municipios y la ejecución de obras contempladas en el plan provincial. El desafío, ahora, es que la Legislatura avance en los tiempos previstos para que la aprobación se concrete sin necesidad de activar sesiones extraordinarias.