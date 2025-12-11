La tesorera de la financiera Sur Finanzas, Micaela Sánchez, quedó detenida este jueves tras un allanamiento realizado en un galpón en la localidad de Turdera del partido de Lomas de Zamora y en el domicilio de la mujer. La empresa de Ariel Vallejo, allegado a Claudio "Chiqui" Tapia, está bajo investigación por supuestas maniobras de lavado de activos.

Fuentes judiciales confirmaron que Sánchez, que fue descubierta in fraganti llevándose distintos elementos del galpón, fue seguida hasta su domicilio donde encontraron las llaves que los investigadores necesitaban para abrir las cajas de seguridad incautadas.

En el galpón de Hipólito Yrigoyen, se hallaron cajas de seguridad, 7 cajas fuertes (cuatro de grandes dimensiones), computadoras, cajas con documentación y cajeros automáticos. El juez federal Luis Armella había ordenado su apertura y finalmente en la casa de la mujer se encontraron las llaves.

Por ahora la mujer quedará detenida acusada en principio de encubrimiento u ocultación de elementos de prueba. En la causa se investigan maniobras de lavado de activos de la financiera de Ariel Vallejo.

Allanamientos a la AFA y clubes de fútbol

Se trata de la misma causa en la que el juez Armella dispuso esta semana unos 35 allanamientos que alcanzaron a las sedes de la AFA y a varios clubes de Primera y del Ascenso.

Fuentes judiciales confirmaron días atrás que las medidas se llevaron a cabo desde la madrugada del martes en busca de información contable y documentación vinculada a la causa. El magistrado además levantó el secreto fiscal y bancario de los imputados.

En relación con los procedimientos, se trató de “ordenes de presentación” y “allanamientos” en dos sedes de la AFA, cuyo titular es Claudio “Chiqui” Tapia y distintos clubes y domicilios particulares.

Las medidas fueron dispuestas a pedido de la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona en las sedes de AFA y distintos clubes que tendrían contratos de “sponsoreo” u obtenido préstamos de parte de Sur Finanzas, del financista Ariel Vallejo.