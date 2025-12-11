San Juan vivió un punto de inflexión en su calendario deportivo al convertirse, por primera vez, en sede del Campeonato República de natación para categorías infantiles y menores. El complejo El Palomar, de la Universidad Nacional de San Juan, recibió a nadadores de todo el país en una competencia que exigió infraestructura específica, equipamiento técnico y articulación entre instituciones.

Gonzalo Tellechea, referente local del deporte, explicó a DIARIO HUARPE que “es el campeonato más importante del año para estas categorías” y que su organización requirió una pileta larga de 50 metros y condiciones reglamentarias propias de la natación olímpica. “Ha sido un trabajo en conjunto desde la Federación Nacional, el Gobierno de San Juan y la Universidad Nacional de San Juan, que nos prestó su infraestructura. Se tuvieron que mejorar y comprar cosas, pero quedan instaladas, y eso abre un camino a futuro”, señaló.

Compitieron chicos de distintas edades juveniles. (Foto: Gentileza)

El certamen reunió a 920 nadadores, provenientes de más de 130 clubes. Para San Juan, que presentó alrededor de ocho competidores locales, el evento marcó un inicio formal en su aspiración de consolidarse como plaza para competencias nacionales. “A partir de esto veo un entusiasmo dirigencial y la intención de la Universidad de formar un equipo competitivo”, afirmó Martín González, integrante del equipo técnico.

Las categorías participantes fueron Infantiles 1 y 2 (2014 y 2015) y Menores 1 y 2 (2012 y 2013). Para recibirlas, la pileta del Palomar debió cumplir con estándares internacionales. “Es difícil conseguir una pileta y haberla montado como se hizo. Muchos elementos fueron adquiridos y quedarán para que los chicos de acá los sigan aprovechando”, sostuvo González.

Nadadores de distintas provincias participaron del campeonato nacional. (Foto: Gentileza)

Tellechea añadió que San Juan tiene un potencial subutilizado por cuestiones de calendario. “Tenemos un excelente clima y muchísimas piletas que podrían aprovecharse desde septiembre hasta marzo, pero no se utilizan todo ese tiempo. Si sumamos un proyecto, más chicos y más profes, se puede crecer”, afirmó.

Ambos remarcaron que el campeonato nacional deja un antecedente clave para la provincia. “Este año tenemos ocho nadadores; ojalá el año que viene tengamos el doble”, expresó Tellechea, destacando el impacto que genera recibir un evento con casi mil inscriptos. Para González, “esto es un punto de inflexión para que la natación pueda crecer y permanecer en el tiempo”.

Equipo técnico de los distintos clubes. (Foto: Gentileza)

Con infraestructura fortalecida y nuevas alianzas deportivas, San Juan apuesta a que este primer Campeonato República como sede sea el inicio de un desarrollo sostenido de la disciplina en la provincia.