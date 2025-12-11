San Juan se convirtió en punto de encuentro para el cierre del Programa de Transformación Digital para PyMEs de Alimentos, una iniciativa conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP). Con la participación de autoridades nacionales, provinciales y referentes del sector productivo, el taller final del ciclo de capacitaciones marcó un hito para decenas de pequeñas y medianas empresas que buscan mejorar su competitividad en un escenario cada vez más digitalizado.

El programa, desarrollado durante cuatro meses, alcanzó a más de 90 PyMEs agroindustriales de Mar del Plata, San Juan, Río Negro y Salta. Su propósito fue dotarlas de nuevas herramientas para optimizar procesos internos, fortalecer la gestión, mejorar la comercialización, reducir costos y profesionalizar la presencia digital en un mercado nacional e internacional que exige mayor eficiencia y adaptación tecnológica.

Publicidad

Los sectores alcanzados incluyeron rubros diversos: alimentos de origen vegetal, carnes, lácteos, farináceos, bebidas, productos dietéticos y orgánicos. Entre ellos, participaron tanto empresas con experiencia exportadora como aquellas que buscan dar ese salto estratégico para ampliar su presencia en los mercados externos.

Durante el encuentro de cierre se puso en valor la articulación entre organismos internacionales, el Gobierno nacional, las provincias participantes y el ecosistema PyME local. El trabajo conjunto permitió consolidar un espacio de capacitación y acompañamiento orientado a construir modelos de negocio más modernos, sostenibles e inclusivos, reforzando el rol clave de las PyMEs como motor del desarrollo productivo argentino.

Publicidad

En la jornada estuvieron presentes la Oficial de Programas de la FAO en Argentina, Laura Escuder; el Director Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional de la SAGyP, Pablo Morón; y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández. Las autoridades participaron del acto de cierre y destacaron el impacto positivo del ciclo de formación.

Fernández subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer al sector productivo local. “Es un placer recibir herramientas de formación como esta, que nos ayudan a mejorar la competitividad de nuestros emprendedores y nuestras pymes”, afirmó. Además, remarcó que la industria alimenticia es uno de los principales motores del empleo formal en la provincia y que el Gobierno continuará acompañando su crecimiento.

Publicidad

Por su parte, Morón valoró el rol de San Juan en el desarrollo productivo regional y agradeció el trabajo conjunto. “San Juan tiene un potencial enorme y queremos seguir acompañando a sus productores”, aseguró, señalando que la articulación entre Nación, provincia y organismos internacionales es fundamental para sostener el crecimiento del sector.

Escuder, representante de la FAO, destacó el alcance del programa y el interés mostrado por las empresas. “Fue una jornada sumamente productiva en la que pudimos cerrar el programa con una satisfacción enorme sabiendo que ha sido útil para decenas de emprendedores de distintas provincias”, expresó. También indicó que esperan volver en los próximos años para observar la evolución de los proyectos participantes.

El trabajo realizado durante este ciclo se enmarca en una estrategia de modernización del sector agroalimentario argentino. En las últimas dos décadas, el país buscó consolidar su rol en el mercado internacional de alimentos, apoyándose en políticas orientadas a la sostenibilidad y el agregado de valor. Con más de 15.000 PyMEs vinculadas al sector y más de 600.000 empleos asociados, la industria alimentaria es uno de los pilares del desarrollo económico nacional.

Sin embargo, las PyMEs del rubro enfrentan desafíos persistentes, especialmente en la adopción de herramientas digitales para mejorar su eficiencia, comunicación y productividad. En este contexto, la FAO y la SAGyP impulsan este programa como parte de un proyecto de cooperación técnica que busca acompañar a las empresas en su transición hacia un modelo de gestión más competitivo.

La continuidad del trabajo, señalaron desde la FAO, será clave para profundizar los avances logrados y consolidar la digitalización del sector. El objetivo es claro: fortalecer la presencia de las PyMEs agroalimentarias en los mercados internos y externos, promoviendo prácticas sostenibles y modelos de negocio sólidos que contribuyan al desarrollo productivo de las regiones participantes.