El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para noviembre fue del 2,5%. Este dato será la base para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplique un aumento equivalente en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales a partir de enero de 2026.

Este ajuste se suma a los incrementos ya vigentes durante el último trimestre de 2025, que fueron de 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre y 2,3% en diciembre, de acuerdo con el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024.

Como resultado, desde diciembre la jubilación mínima será de $349.401,58. Además, si se confirma la entrega de un bono adicional de $70.000, el monto total a percibir alcanzaría los $419.401,58.

El aumento del 2,5% también impacta en otras prestaciones, tales como las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las asignaciones familiares. Los valores actualizados son:

PUAM: $279.521,26 (o $349.521,26 con bono)Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $244.581,10 (o $314.581,10 con bono)Pensión para madres con siete hijos: equiparada a la jubilación mínima.

En cuanto a las asignaciones, los importes quedan fijados en:Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.054,30Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $408.824,33Asignación por Embarazo: $118.490 por hijo, con un esquema de cobro del 80% mensual y el 20% restante acumulado para el pago anual tras la presentación de la libreta.

Desde abril de 2024, la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se realiza mensualmente tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes. Por lo tanto, el aumento que se aplicará en enero de 2026 corresponde a la inflación de noviembre de 2025.

Este nuevo sistema busca evitar el desfase que existía con la fórmula trimestral previa y garantizar que los ingresos de los beneficiarios estén más alineados con la evolución de los precios. El Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, modificó la metodología y estableció una transición con aumentos mensuales equivalentes al IPC. A partir de enero de 2025, los incrementos se aplicarán automáticamente sin necesidad de un decreto adicional.

En paralelo, Anses continúa con el cronograma de pagos para diciembre 2025, abarcando a jubilados y pensionados, así como a beneficiarios de asignaciones sociales y familiares.