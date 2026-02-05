La exboxeadora y fisicoculturista Cecilia Román llevó tranquilidad a través de un mensaje público luego de haber sufrido una descarga eléctrica el viernes pasado, en un episodio que generó gran preocupación. A través de sus redes sociales, la referente del boxeo en San Juan agradeció el acompañamiento recibido y confirmó que ya inició el proceso de recuperación.

“Agradezco a toda la gente de corazón por la preocupación y el cariño que he recibido en estos días, a través de los mensajes. Me encuentro iniciando el proceso de recuperación”, expresó Román, llevando alivio a sus seguidores y al ambiente deportivo que siguió de cerca su estado de salud tras el accidente.

En el mismo mensaje, la campeona destacó de manera especial la actitud solidaria del empresario Mauricio Barceló, quien fue clave en los primeros minutos posteriores al hecho. “Quiero agradecer en especial al Sr. Mauricio Barceló por su actitud frente a la situación, por su compromiso con el prójimo, consigo mismo, con la vida, con su vida. Gracias, gracias, gracias”, escribió.

El episodio ocurrió el viernes por la noche, en medio de una intensa tormenta, cuando Román sufrió una descarga eléctrica al tocar un poste de luz en su barrio. El impacto la arrojó a varios metros de distancia y generó una situación de extrema tensión, ya que se encontraba acompañada por su hija.

Barceló, un reconocido empresario que pasaba por el lugar, intervino de inmediato, constató que la deportista aún tenía signos vitales y coordinó su traslado al Hospital de Pocito en un vehículo particular, donde fue atendida y quedó fuera de peligro.

Mientras continúa su recuperación, el mensaje de Cecilia Román no solo llevó tranquilidad, sino que también puso en valor la solidaridad y la rápida reacción de los vecinos, fundamentales para evitar consecuencias mayores tras un hecho que pudo haber sido trágico.