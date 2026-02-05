Elon Musk volvió a sacudir las redes sociales con una reflexión que no pasó desapercibida. El multimillonario afirmó que “el dinero no puede comprar felicidad”, una frase que se viralizó rápidamente y generó un intenso debate entre usuarios de todo el mundo.

El comentario fue publicado este jueves en su cuenta de X, poco después de que Musk se convirtiera en la primera persona de la historia en alcanzar un patrimonio neto superior a los 800.000 millones de dólares. “Quien dijo que ‘el dinero no puede comprar la felicidad’ realmente sabía de lo que hablaba”, escribió el empresario, acompañando el mensaje con un emoticono de cara triste.

La publicación no tardó en multiplicarse y despertó opiniones encontradas. Mientras algunos usuarios coincidieron con la reflexión y destacaron que la riqueza no garantiza bienestar emocional, otros cuestionaron el mensaje al considerar que la estabilidad económica sí puede facilitar una mejor calidad de vida y reducir muchas preocupaciones cotidianas.

No es la primera vez que Musk comparte pensamientos personales que generan repercusión global. El fundador de Tesla, SpaceX y propietario de X suele utilizar sus redes para opinar sobre temas económicos, tecnológicos y sociales, muchas veces provocando reacciones polarizadas.

En este caso, sus palabras resonaron con fuerza por el contexto: el de un hombre que ostenta una fortuna sin precedentes, pero que aun así expone una mirada crítica sobre el vínculo entre dinero y felicidad. Una reflexión que, más allá de quién la pronuncie, volvió a instalar un debate tan antiguo como vigente.