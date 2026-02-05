A partir del 18 de febrero comenzará a regir en San Juan el boleto educativo gratuito para estudiantes y docentes, una política que se implementa por segundo año consecutivo y que apunta a garantizar el acceso a la educación sin que el transporte sea un impedimento.

Según explicó el secretario de Transporte, Marcelo Molina, en Te lo Tengo que Decir, que se emite por Huarpe TV en Kick, el beneficio alcanzará a docentes y estudiantes de todos los niveles y se aplicará de manera progresiva a través del sistema SUBE, en el marco de un proceso de modernización y control del uso de los recursos públicos.

“El gobernador llegó con una política clara: que tanto docentes como estudiantes gocen de un boleto gratuito para poder concurrir a clases y que no tengamos nadie que nos diga que no puede educarse por algún impedimento del transporte”, afirmó el funcionario.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El sistema definitivo será digital y estará vinculado a la tarjeta SUBE, tanto en su versión física como digital. En una primera etapa, desde el 18 de febrero, podrán convivir dos modalidades: la credencial utilizada el año pasado y el nuevo esquema digital.

“Todos aquellos que tengan la credencial del año pasado va a ser una credencial válida y en paralelo se va a ir habilitando una registración en el sistema SUBE para que ese beneficio se vaya colocando en la tarjeta”, explicó.

El trámite de inscripción se realizará a través de una página web o un bot de WhatsApp que estará disponible desde el mismo 18. El usuario deberá ingresar su DNI y datos personales, y el sistema verificará si tiene una tarjeta SUBE registrada a su nombre. En caso contrario, será redireccionado para completar ese paso.

Desde la Secretaría recomendaron que cada beneficiario cuente con una SUBE individual, ya que el sistema permitirá una mejor trazabilidad y control del uso del beneficio. “Nos da un orden y nos da un control, porque acá hay recursos que son de todos los sanjuaninos y que debemos cuidar”, señaló el secretario.

Con la SUBE digital, los usuarios podrán viajar pagando con NFC o código QR y verificar desde la aplicación qué tipo de beneficio tienen asignado, incluyendo otros atributos sociales nacionales.

Un proceso de transición

Desde el Gobierno aseguraron que la migración al sistema SUBE será gradual y que no se dejará a nadie sin el beneficio durante el período de adaptación. “En una primera etapa van a convivir los dos sistemas hasta que, en algún momento, solo queden aquellos beneficiarios que se hayan registrado por SUBE”, indicó el secretario.

El objetivo final, señalaron, es contar con un sistema más transparente, moderno y sustentable en el tiempo, que permita garantizar el boleto educativo gratuito y optimizar los recursos destinados al transporte público.

La denuncia de la Federación Universitaria

En relación a los cuestionamientos de la Federación Universitaria, el secretario fue contundente y calificó la situación como una disputa política. “No tenemos un problema de sistema ni un problema educativo, tenemos un problema político”, afirmó.

Además, diferenció la situación de los estudiantes universitarios de la de los postulantes. “Los postulantes no son alumnos de la universidad todavía”, explicó, aunque aclaró que la universidad ya comprometió la entrega del padrón de estudiantes para que puedan acceder al beneficio.

El funcionario lamentó que se haya generado preocupación entre los ingresantes. “Creo que ha estado muy mal generar una zozobra innecesaria en los estudiantes sanjuaninos”, sostuvo, y remarcó que la política del boleto gratuito se mantiene por decisión del Ejecutivo provincial.