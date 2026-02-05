El mundo de la Fórmula 1 volvió a exhibir su enorme poder económico con la publicación de los salarios estimados de los pilotos para la temporada 2026. Según datos difundidos por el sitio especializado RacingNews365, la grilla confirma una brecha impactante entre las grandes estrellas del campeonato y los debutantes, con diferencias que llegan a ser de hasta setenta veces entre el mejor pago y quienes recién se incorporan a la Máxima.

Las cifras corresponden exclusivamente a los salarios base anuales, sin contemplar premios por resultados ni contratos publicitarios personales, dos variables que en el caso de los pilotos top pueden elevar de manera significativa sus ingresos finales.

Colapinto, en la base del ranking salarial

En el escalón más bajo de la tabla aparecen Franco Colapinto y Arvid Lindblad, con contratos que oscilan entre 500.000 y 1 millón de dólares por temporada. Para el piloto argentino, 2026 marcará su primera temporada completa desde el inicio del campeonato, luego de su paso por Williams y de haber reemplazado a Jack Doohan en Alpine durante el año pasado. Lindblad, en tanto, tendrá su estreno absoluto en la categoría.

Si bien se trata de los salarios más bajos del listado, el ingreso refleja igualmente el alto estándar económico de la Fórmula 1, donde incluso los debutantes perciben cifras muy superiores a las de otras disciplinas deportivas.

Escalones intermedios y experiencia como valor

Un peldaño más arriba se ubican Liam Lawson y Oliver Bearman, con 1 millón de dólares anuales, considerados el piso para pilotos ya asentados pero aún lejos del estatus de figuras. En la franja intermedia aparecen nombres como Kimi Antonelli y Gabriel Bortoleto, ambos con contratos de 2 millones, mientras que Valtteri Bottas e Isack Hadjar alcanzan los 5 millones por temporada.

La experiencia sigue siendo un factor determinante en la negociación salarial. Nico Hülkenberg y Esteban Ocon perciben 7 millones de dólares, mientras que Sergio “Checo” Pérez, tras quedar fuera de la grilla en 2025, regresó con Cadillac por 8 millones anuales, una cifra inferior a la que cobraba en Red Bull.

Las grandes cifras de la élite

Entre los contratos más altos aparecen Alex Albon, Pierre Gasly y Lance Stroll, todos con 12 millones de dólares, este último con un vínculo especial en Aston Martin debido a la propiedad del equipo por parte de su padre. Oscar Piastri y Carlos Sainz escalan a los 13 millones, mientras que Fernando Alonso firmó por 20 millones, consolidándose como el veterano mejor pago de la grilla.

El verdadero salto económico se da en el top del ranking. Lando Norris, actual campeón del mundo, percibe 30 millones, mientras que George Russell y Charles Leclerc están igualados con 34 millones cada uno. Lewis Hamilton, pese a una temporada discreta en 2025, mantiene un contrato de 60 millones de dólares con Ferrari.

En lo más alto aparece, una vez más, Max Verstappen, con un salario base de 70 millones de dólares, que podría superar los 100 millones anuales al sumar premios y patrocinios.

Un reflejo del negocio global

El ranking salarial de la F1 en 2026 vuelve a poner en evidencia el enorme negocio que rodea a la categoría y la distancia económica entre sus protagonistas. Para Franco Colapinto, ubicado en la base de la escala, el desafío deportivo será clave para comenzar a escalar posiciones dentro y fuera de la pista, en un campeonato donde el rendimiento puede transformar rápidamente el valor de un contrato.