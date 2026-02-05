Un camillero del Rawson, víctima fatal de un choque contra un camión recolector en Rivadavia

Una noticia conmocionó al personal de la salud y a la comunidad de Rivadavia en las últimas horas. Víctor Hugo Silva (59), camillero del Hospital Dr. Guillermo Rawson, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido este miércoles alrededor de las 21:30, en la intersección de Lavalle entre Juncal y Meglioli.

Según la información recabada por la Fiscalía, el fatal siniestro se produjo cuando un camión recolector de basura del municipio circulaba a baja velocidad por calle Lavalle, de oeste a este, con personal trabajando en la recolección. En un momento, el conductor del vehículo, identificado como Gustavo Ariel Pastén (51), detenido momentáneamente tras el hecho, se detuvo para esperar a sus compañeros. Fue entonces cuando Silva, quien circulaba en su moto por la misma vía, impactó contra la parte trasera del camión.

El motociclista, según las indagaciones del ayudante fiscal Adrián Elizondo y el fiscal Sebastián Gómez de la UFI Delitos Especiales N°5, se dirigía a un club deportivo al momento del accidente. La colisión le provocó la muerte en el acto.

El Hospital Rawson, institución donde Silva se desempeñaba como camillero, expresó públicamente su dolor y solidaridad con la familia. A través de un mensaje en redes sociales, el nosocomio manifestó: “El Hospital Dr. Guillermo Rawson transmite sus condolencias a los familiares y amigos por el fallecimiento del Sr. Víctor Hugo Silva”, destacando que el empleado era “reconocido, querido y respetado” por toda la comunidad hospitalaria.

Mientras la Justicia espera los resultados de la autopsia para determinar con exactitud las causas de la muerte, el caso continúa su curso legal.