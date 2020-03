Cecilia Román entrena para su próxima defensa del título mundial

La campeona del mundo de peso Gallo de la FIB, María Cecilia Román, fiel a su costumbre, no se ha detenido nunca en su preparación, un entrenamiento que parece ser eterno porque, según cuenta Ceci: “tenés que estar siempre preparada, ya que te sale una pelea en cualquier momento y no te puede sorprender”.

De allí que la sanjuanina, espera pacientemente, pero sin pausa, datos acerca de lo que puede llegar a ser una nueva defensa de su título.

“Ahora me encuentro en una etapa de mantenimiento físico, ya que en enero arrancamos el año entrenando fuerte y no tengo confirmación de mi próxima defensa. Es muy probable que sea en abril y defendería fuera de la Argentina. En este momento están negociando con la tercera y cuarta boxeadora del ranking FIB, ya que con las dos primeras no se llegó a un acuerdo. En esta semana viajo a Buenos Aires, para continuar con mi preparación junto a mi equipo técnico. Estuve trabajando en San Juan en lo físico en el gimnasio Emmanuel Lucero y en el Club Landini haciendo sparring con chicas y chicos del club. Por las mañanas hago el trabajo físico y por la tarde noche hacemos los entrenamientos técnicos”, cuenta Cecilia, una de las dos campeonas mundiales, que ostenta-orgullosamente- San Juan.

Respecto de las posibles rivales de Román, de acuerdo a lo que comenta y teniendo en cuenta el ranking de la Federación Internacional de Boxeo, aparecen: primera, la española Melania Sorroche; 2ª la norteamericana Rosalinda Rodríguez, a quienes habría que descartar como posibles rivales.

Número tres está la serbia Maja Milenkovic y cuarta en el ranking la sudafricana Bukiwe Nonina, de las que se desprende, son las candidatas a pelear con la púgil sanjuanina.

Por ahora, compás de espera para conocer rival y ciudad donde será la pelea.