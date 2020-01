Celebran la designación de María Moreno como directora del Museo del Libro y de la lengua

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La designación de la escritora María Moreno como directora del Museo del Libro y de la Lengua, a quien el ministro de Cultura Tristán Bauer definió como "una de las más notables referentes de la cultura hispanoamericana para llevar adelante una institución que merece volver a tener la relevancia y el lugar preponderante para el cual fue concebido", fue celebrada por escritoras y artistas como Claudia Piñeiro, Gabriela Cabezón Cámara, Liliana Felipe y Cecilia Szperling.



"El Ministerio de Cultura de la Nación tiene el orgullo de informar la designación de la María Moreno al frente del Museo del Libro y de la Lengua, una las escritoras más destacadas que tiene la Argentina, dueña de un estilo y de una mirada única, que es además periodista, ensayista y crítica literaria pero especialmente una gran cronista de su tiempo", se indicó en el comunicado que dio a conocer la decisión ministerial.



"Se siguen sumando nombres muy valiosos en Cultura", posteó en Twitter Piñeiro, autora de populares novelas como "Betibú" y "Las viudas de los jueves" y miembro de la Asamblea Autoconvocada de Escritores (AAE) que defiende la creación de un Instituto Nacional del Libro, al conocer la confirmación de Moreno como nueva titular del museo dependiente de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BN), en la que hace seis fue designado director el escritor Juan Sasturain, colega con quien ya trabajó en numerosos proyectos.



"Tiemblen caretas", fue el mensaje celebratorio de Cabezón Cámara, escritora de celebradas novelas como "La virgen cabeza" y "Las aventuras de la china Iron"; mientras que la emblemática compositora, pianista y cantante argentina nacionalizada mexicana Liliana Felipe consideró que esa decisión es "una gran noticia"; y la gestora cultura Ceclia Szperling escribió: "No se me ocurre alguien mejor que María!! Seguimos en campaña".



El Museo del Libro y de la Lengua fue creado en 2011 por el entonces director de la BN, Horacio González, como "espacio artístico, experiencia lúdica, compromiso pedagógico y ámbito para el pensamiento común" que tuvo como primera titular a la ensayista y socióloga María Pía López.



Funcionó enérgicamente hasta 2015 y en los cuatro años de gestión macrista, con Pablo Avelluto como responsable del área de Cultura de la Nación, sufrió una crisis de desfinanciamiento: desarmaron su muestra permanente y reasignaron personal hacia otras áreas de la institución.



María Cristina Forero, conocida como María Moreno, comenzó como redactora en el diario La Opinión, colaboró en el diario Sur y las revistas Babel y Fin de Siglo. Fue la creadora del Suplemento Mujer en el diario Tiempo Argentino, del cual fue secretaria de redacción y en 1984 fundó la revista Alfonsina, periódico feminista pionero.



Actualmente escribe en el diario Página 12 y es autora de la novela "El affair Skeffington", y de los libros de no ficción "El petiso orejudo", "A tontas y a locas", "El fin del sexo y otras mentiras", "Vida de vivos", "Banco a la sombra", "Teoría de la noche" y "Subrayados".



En los últimos años, se publicaron sus libros "Black out" en el que, desde diversos géneros, narra los años 60 y 70 y al grupo de periodistas y escritores con los que se reunía en distintos bares de Buenos Aires; y "Panfleto. Erótica y feminismo", que recopila artículos, crónicas y ensayos publicados en revistas y diarios de diversa circulación que proponen una reflexión profunda sobre sus intereses intelectuales, políticos, literarios y críticos.



En 2018 se conoció "Oración: Carta a Vicki y otras elegías políticas" en el que recupera las cartas de Rodolfo Walsh y su hija, testimonios y documentos con los que reflexiona sobre los vínculos familiares atravesados por la represión y la tortura.



En 2019 llegó a las librerías una reedición de "Banco a la sombra", con nuevos artículos que no estaban en la versión original de 2007 y en los que traza un mapa que atraviesa Once, Venecia, Barcelona y México, desde el trabajo de una cronista que hilvana relatos, voces y conjeturas que dan lugar a la experiencia narrada como esa posibilidad de inquietar, interrogar y desafiar lo conocido.



En diálogo con Télam, a propósito de ese libro, en septiembre pasado Moreno adelantó que estaba trabajando en un continuo de los fragmentos amorosos de Roland Barthes y para 2020, estaba anunciada la publicación de su biografía en la Colección Lectores de la editorial Ampersand, que repasa su relación con los libros y la construcción de su biblioteca.



Nacida en la ciudad de Buenos Aires en 1947, la nueva responsable del Museo del Libro y de la Lengua coordinó el Área Comunicación del Centro Cultural Ricardo Rojas y fue la impulsora y organizadora del ciclo literario "Palabra viva" que se llevó adelante en el Bar Piglia del Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso.



En junio de 2019, Moreno fue distinguida con el Premio Iberoamericano Manuel Rojas que otorga anualmente el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile a escritores por su trayectoria, antes había recibido la beca Guggenheim para investigar sobre política y sexualidad en las militancias de los años setenta y el Premio de la Crítica al Mejor Libro Argentino de Creación Literaria de la Feria del Libro por "Black out".