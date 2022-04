Cerca de 8.000 sanjuaninos se inscribieron para cubrir puestos en el Poder Judicial

El concurso de ingreso al Poder Judicial tuvo una amplia repercusión en la provincia. Desde Tribunales detallaron que hasta el lunes había más de 7.500 inscriptos para medirse en distintas pruebas y así conseguir un lugar en la lista para acceder a lugares técnicos y administrativos que se ponen a consideración. Si bien no hay un número definido, estiman que en la primera tanda incorporarán cerca de 200 interesados.

El dato fue confirmado a DIARIO HUARPE por Javier Vera, secretario Administrativo de la Corte de Justicia quien informó que el número puede aumentar levemente durante las primeras horas de este martes, hasta que el reloj marque las 12 del mediodía donde prohibirán el acceso.

Un detalle no menor es que hubo 25 personas que fueron por Tribunales y presentaron su certificado de discapacidad. Esta posibilidad también se la otorgaron a personas no binarias, debido a que en formulario solamente establecía la categoría de hombre y mujer. Sin embargo, no hubo ningún interesado en acceder a Tribunales.

Hasta el momento, no hay una fecha definida de cuándo será la primera instancia de examen, pero se estima que será a mediados de mayo. “Aún no hay fechas definidas y las habrá tras el cierre de la inscripción. Probablemente, la primera instancia de examen (dactilografía) será entre el 15 y 20 de mayo”, agregó.

Una novedad que imprimió la Justicia en esta última convocatoria es que incorporaron una nueva instancia de evolución. A las ya conocidas: dactilografía, ortografía, conocimiento judicial y entrevista personal, los interesados deberán realizar un curso de capacitación sobre el área que desean cubrir. Además, la Justicia subió el material de estudio a la página oficial del Poder Judicial.

“Luego que aprueben el primer examen se los va a capacitar sobre el área en el que van a desempeñarse y luego se los examinará. El que no supere esta segunda instancia no será nombrado”, dijo el secretario.

Otra novedad es que la validación de identidad se realizará el día del examen y de forma virtual con el Registro Nacional de Personas, evitando así el papeleo.

Evaluación

La primera prueba será dactilográfica, donde se espera que los examinados puedan escribir 140 palabras en cuatro minutos. Deberá hacerse sin errores de tipeo, repeticiones y cualquier otro tipo de error. El segundo paso será la prueba de ortografía, donde los aspirantes deberán corregir en cinco minutos un texto con un acierto del 70%. El tercer examen será el teórico, para el cual los postulantes deberán leer y estudiar el material de estudio subido a la página del Poder Judicial. Serán 100 preguntas que los aspirantes deberán responder con “verdadero o falso” en una hora diez minutos. Deberán responder bien el 70% de las preguntas.

Tras estas pruebas, se realizará una entrevista personal una vez se hayan aprobado todas las instancias de examen. Cabe resaltar que la inasistencia a cualquiera de las pruebas determinará la eliminación automática del concurso. Finalmente, el curso de capacitación lo realizarán aquellas personas hayan ingresado al Poder Judicial.

200

Son los cargos que inicialmente intentarán cubrir durante este año 2022.