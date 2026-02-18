Al cumplirse los 215 años del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el Gobierno de San Juan realizó un acto conmemorativo en la Casa Natal del prócer sanjuanino, con la participación de autoridades provinciales, representantes institucionales y comunidades educativas.

La ceremonia fue presidida por el vicegobernador Fabián Martín y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. También asistieron funcionarios provinciales, legisladores y representantes de distintas instituciones. Acompañaron además los cuerpos de bandera de establecimientos educativos de la provincia.

El cuerpo de bandera ingresando al patio abierto de la Casa Natal de Sarmiento.

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno a Sarmiento, interpretados por la Banda de Música de la Policía de San Juan. Posteriormente, se realizó la colocación de ofrendas florales en el monumento que perpetúa la imagen del prócer, por parte del Pueblo y Gobierno de San Juan, la Cámara de Diputados, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, la Asociación Civil Amigos de la Casa de Sarmiento y la Cámara Minera.

Previo a los discursos, se llevó a cabo una invocación interreligiosa, en un gesto de unidad y reflexión colectiva.

Ministra de Educación, Silvia Fuentes.

En su mensaje, el vicegobernador Fabián Martín destacó que Sarmiento fue “una de las mentes más brillantes del país y el mundo” y recordó que “decía que la educación era prioridad, como principal eje para la prosperidad de los pueblos”. Además, sostuvo: “Que resulte en nosotros ese espíritu sarmientino en favor de la educación. Tenemos la obligación los sanjuaninos y argentinos de defender este gran legado que nos ha dejado Sarmiento, que es educar, educar y educar”.

Vicegobernador Fabián Martín.

Por su parte, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, afirmó que “el gobernador Marcelo Orrego nos convoca a trabajar en los aprendizajes que demanda la sociedad actual y a transformar la secundaria para educar para el trabajo. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que los contenidos y valores que se enseñan en la escuela sean reforzados en el hogar; que las trayectorias escolares sean acompañadas; que el rol del docente sea validado y respetado”.

Funcionarios posando para la cámara.

Asimismo, agregó que “nuestra política educativa no es aislada ni improvisada. La transformación de la secundaria, la educación para el trabajo, el fortalecimiento de los aprendizajes, el acompañamiento de las trayectorias escolares, la jerarquización del rol docente, el boleto escolar gratuito y la incorporación de tecnología en las aulas forman parte de una misma visión de provincia”.

A su turno, la directora del Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, Lucía González, resaltó los principales logros del prócer en sus distintos roles, especialmente como maestro y como presidente de la Nación, subrayando la vigencia de su pensamiento en la actualidad.