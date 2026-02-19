La Municipalidad de Santa Lucía realizará este viernes 20 de febrero una nueva edición de la Maratón Fitness, una propuesta gratuita y abierta a toda la comunidad que se desarrollará en la Plaza Fangio.

El encuentro tendrá su concentración a las 18:30 y está orientado a personas de todas las edades, sin necesidad de experiencia previa. La iniciativa busca promover la actividad física y el movimiento en un entorno accesible y al aire libre, con una dinámica que combinará entrenamiento y recreación.

Durante la jornada se realizarán rutinas guiadas y actividades pensadas para fomentar la participación colectiva. El espacio público funcionará como punto de encuentro para vecinos y vecinas que deseen compartir una tarde de ejercicio, música y esparcimiento.

La actividad se enmarca en el programa deportivo 2026 impulsado por el municipio, que incluye distintas propuestas destinadas a fortalecer hábitos saludables y el uso de plazas y espacios verdes. Desde la organización destacaron que la convocatoria es abierta y gratuita, con el objetivo de ampliar el acceso al deporte y promover el bienestar en la comunidad.