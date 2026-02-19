El proceso electoral interno en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) sumó un nuevo capítulo de tensión. En pleno cierre del plazo de apelaciones, el oficialismo que conduce José “Pepe” Villa denunció ante la UFI Genérica la presunta falsificación de firmas en avales presentados por la lista opositora encabezada por Alejandro Savoca.

De acuerdo con la presentación judicial, existirían al menos 15 avales con firmas que no corresponderían a los afiliados que figuran como firmantes. La denuncia fue radicada luego de que la Junta Electoral del gremio, junto a una escribana, constatara inconsistencias en la documentación presentada por el sector opositor.

Villa confirmó a DIARIO HUARPE que la verificación interna derivó en la decisión de recurrir a la Justicia para que investigue la posible comisión de un delito. Según detalló, la constatación notarial de las presuntas irregularidades fue el elemento que terminó de motorizar la denuncia penal.

Uno de los casos que más llamó la atención dentro del oficialismo es el de un afiliado cuya firma figura en un aval, pese a que se encuentra internado desde hace varias semanas en terapia intensiva por problemas cardíacos. Para la conducción actual, esa situación resulta incompatible con la posibilidad material de haber suscripto el documento en cuestión.

Además, señalaron que varios de los presuntos firmantes habrían negado haber respaldado la lista de Savoca, mientras que también se detectaron avales correspondientes a empleados públicos que no estarían afiliados al sindicato, requisito indispensable para validar la adhesión a una candidatura interna.

El conflicto se produce en un contexto de fuerte disputa por la conducción del gremio, uno de los más relevantes dentro del ámbito estatal en San Juan. La denuncia judicial introduce un elemento de gravedad institucional en el proceso electoral, ya que la eventual comprobación de falsificación podría derivar en consecuencias penales y también en decisiones dentro del propio cronograma electoral.

Por el momento, la causa quedó en manos de la UFI Genérica, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar en la investigación. Mientras tanto, la tensión crece puertas adentro del sindicato, donde el clima electoral se vio atravesado por acusaciones cruzadas y ahora también por un expediente judicial.

La definición del proceso interno en UPCN no solo tendrá impacto sindical, sino también político, dado el peso territorial y la incidencia que el gremio mantiene en el esquema estatal provincial.

Savoca pidió que se suspenda la elección

El candidato opositor de la Unión del Personal Civil de la Nación en San Juan, Alejandro Savoca, aseguró desconocer la denuncia por presunta falsificación de firmas en los avales de su lista y sostuvo que su espacio también detectó irregularidades en el proceso electoral.

Consultado por DIARIO HUARPE sobre la presentación judicial vinculada a los avales, Savoca afirmó que no tiene información al respecto ni detalles sobre el contenido de la denuncia. No obstante, el dirigente opositor respondió que su sector advirtió otras situaciones que, a su entender, afectan la transparencia del proceso.

Entre los puntos señalados, mencionó el adelantamiento del cronograma electoral en 90 días y la imposibilidad de acceder a los padrones del gremio. “Nosotros también observamos irregularidades”, indicó, al tiempo que remarcó que esos hechos motivaron una presentación formal.

En ese marco, Savoca confirmó que solicitaron a la Junta Nacional la suspensión del acto electoral. Según expresó, consideran que las condiciones actuales no garantizan la democracia sindical ni la debida transparencia en la elección interna.