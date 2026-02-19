La Confederación General del Trabajo (CGT) concretará este jueves un paro nacional de 24 horas, el cuarto en la gestión de Javier Milei, y en San Juan la adhesión será amplia gracias que se pliega la UTA, el gremio de los colectiveros. También tendrá impacto directo en educación, salud, bancos y dependencias estatales. La medida fue convocada en rechazo al proyecto de “Modernización Laboral”, que ya obtuvo media sanción en el Senado y aguarda tratamiento en Diputados.

Si bien desde el Gobierno provincial, puntualmente en Educación, advirtieron que se descontará el día a quienes no concurran a sus puestos de trabajo, el alcance de la protesta se espera que sienta tanto en la administración pública como en el sector privado.

Transporte público

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión, por lo que no habrá colectivos desde las 00 horas del jueves. Esta situación marcará una diferencia clave respecto de otras protestas y profundizará el impacto en la movilidad urbana.

Educación

En los niveles Inicial, Primario y Secundario, los sindicatos UDA, UDAP y AMET confirmaron su adhesión. En el ámbito universitario, también se sumarán ADICUS y SIDUNSJ, por lo que no habrá actividad académica normal.

Salud

El gremio ATSA y el Sindicato Médico comunicaron que acompañarán la medida. En hospitales públicos no habrá atención en consultorios externos y solo funcionarán guardias mínimas para urgencias.

Bancos

La Bancaria también se plegará al paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Las entidades financieras prevén mantener guardias mínimas, aunque la operatoria habitual se verá resentida.

Comercio

Las cámaras empresarias anunciaron que los comercios abrirán sus puertas. Sin embargo, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) informó que adhiere a la medida, dejando en libertad de acción a sus afiliados. En la clínica de OSECAC se atenderán los turnos ya otorgados.

Estaciones de servicio

El sindicato del sector confirmó su adhesión, aunque al tratarse de un servicio considerado esencial habrá guardias mínimas. Desde la Cámara de Expendedores señalaron que intentarán sostener la atención con normalidad.

Taxis y remises

El sindicato del sector anunció retención de servicio. Según su secretario general, Walter Ferreri, alrededor de 1.200 unidades se plegarán a la medida de fuerza.

Recolección de residuos

El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) informó que adherirá al paro, aunque respetará la libertad de trabajo de sus afiliados.

Farmacias

En este rubro, la atención será normal.

Con este panorama, la jornada de protesta tendrá un alcance significativo en San Juan. La combinación de paro docente, interrupción del transporte y adhesión en áreas clave anticipa un jueves con fuerte impacto en la actividad cotidiana de la provincia.