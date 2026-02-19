El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado este miércoles por la mañana en el río Paraná, a la altura de la usina Sorrento y a pocos metros de la desembocadura del arroyo Ludueña, en la ciudad de Rosario. El descubrimiento se produjo cerca de las 9, cuando navegantes que se dirigían hacia la zona de islas advirtieron la presencia de un bulto flotando en el agua y dieron aviso inmediato al 911.

A partir de la alerta, se desplegó un operativo en el que intervino personal de la Prefectura Naval Argentina junto a efectivos policiales de la jurisdicción. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de un cadáver en avanzado estado de descomposición, en un sector cercano al club Náutico Sportivo Avellaneda.

Tras las primeras actuaciones en el sitio del hallazgo, se dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto Médico Legal, donde se realizarán las pericias forenses correspondientes. Por el momento, la víctima no fue identificada y tampoco trascendieron datos sobre su edad o identidad.

La causa fue caratulada de manera preliminar como hallazgo de restos humanos y quedó bajo investigación judicial. Los peritajes buscarán determinar las circunstancias del fallecimiento y el tiempo que el cuerpo llevaba en el agua.