El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 16 resolvió sobreseer al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la causa en la que estaba imputado por abuso sexual y desobediencia. El fallo, firmado por la jueza Inés Cantisani, se basó en un aspecto procesal: la denunciante, Melody Rakauskas, quedó sin abogado que sostuviera la querella y no designó un nuevo representante dentro de los plazos fijados por el tribunal.

La decisión no analizó el fondo de la acusación. El pasado 12 de febrero, la fiscal Mónica Cuñarro había solicitado el sobreseimiento durante la etapa de instrucción y no impulsó la elevación a juicio. Desde entonces, la continuidad del expediente dependía de la acusación particular. Sin embargo, la denunciante cambió de patrocinio en varias oportunidades y, tras nuevas renuncias, fue intimada a designar defensa legal bajo apercibimiento de perder su rol de querellante.

Según el expediente, Rakauskas fue asistida inicialmente por el abogado Marcelo Abel Urra y luego por Yamil Joel Castro Bianchi, quien renunció en junio de 2025. Urra lo hizo en noviembre de ese año. Posteriormente asumió Martín Luis Sarubbi, que también dejó el caso en diciembre. Ante esa situación, el tribunal la intimó en tres oportunidades a presentar nuevo patrocinio en un plazo de 72 horas.

Las notificaciones no prosperaron. De acuerdo con informes policiales, en reiteradas visitas al domicilio la denunciante se negó a firmar las cédulas y manifestó que debía ser notificada por medios electrónicos. Incluso envió un correo electrónico en el que reconocía haber recibido las citaciones, pero rechazaba la intimación y solicitaba que las comunicaciones se realizaran por mail.

Para la magistrada, la conducta de la denunciante evidenció una falta de impulso de la acción penal. En la resolución se sostuvo que la “reticencia” a intervenir en el proceso y la negativa a designar representación legal no podían interpretarse de otro modo que como un desinterés en continuar con la causa. También se recordó que desde 2021 se le informó sobre organismos estatales que brindan asesoramiento jurídico gratuito, asistencia que, según constancias, decidió no aceptar.

Con este fallo, el intendente de La Matanza quedó sobreseído en el expediente, que se cerró por razones procesales vinculadas a la ausencia de querella activa y al pedido previo de la fiscalía de no avanzar hacia el juicio oral.