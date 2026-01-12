Un inmueble singular y cargado de historia, conocido como el Chalecito Díaz, salió al mercado inmobiliario porteño con un precio de lista de aproximadamente u$s 8 millones, incluyendo el chalet y el edificio en el que está emplazado, ubicado en Sarmiento 1113/1117, en el barrio de San Nicolás, a pasos del Obelisco y de la avenida 9 de Julio.

Esta construcción atípica fue erigida en 1927 sobre la terraza de un edificio de nueve plantas y conserva un estilo normando con tejas francesas y ventanas en arco, inspirado en la arquitectura de chalets marplatenses y pensado originalmente como un refugio de descanso para Rafael Díaz, el empresario creador de la mueblería que ocupó el inmueble.

El conjunto incluye más de 10.300 m² construidos: nueve pisos de oficinas, planta baja comercial, subsuelo con cocheras y la azotea coronada por el chalecito. El chalet en sí consta de unos 200 m² cubiertos y una terraza de 245 m², con materiales originales y detalles de época bien conservados.

Además de su valor arquitectónico y paisajístico (con vistas panorámicas del Obelisco, el Palacio Barolo y otros íconos del centro porteño) la propiedad tiene una carga histórica significativa: allí funcionó LOK Radio Mueblería Díaz, una emisora que con el tiempo se transformó en Radio Rivadavia, uno de los medios más importantes de la radiofonía argentina.

El inmueble fue declarado Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en 2014, bajo la categoría de “Sitios o Lugares Históricos”, lo que condiciona intervenciones estructurales y pone el foco en la preservación de su identidad original.

La oferta corresponde a una operación inmobiliaria “en block”, lo que significa que el chalet y el edificio se venden juntos, brindando múltiples posibilidades de uso: desde una sede corporativa o institucional hasta un polo cultural, espacios educativos, gastronómicos o comerciales con alto impacto urbano.

Por su ubicación estratégica y su carácter único, esta propiedad figura entre las operaciones de mayor atención en el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, destacándose tanto por su valor económico como por su peso simbólico en la historia urbana.