Un joven de 19 años fue detenido en el departamento Santa Lucía acusado de cometer un robo en una vivienda. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 29ª, quienes lograron recuperar parte de los elementos denunciados como sustraídos.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Godoy Cruz. La propietaria de la vivienda, una mujer de 60 años, advirtió daños en el portón de ingreso y en la reja de la ventana del dormitorio de su hija, lo que indicaba que desconocidos habían ingresado al lugar por la fuerza.

Publicidad

Tras la denuncia, personal policial inició tareas de búsqueda que permitieron localizar a un sospechoso en la zona. El joven fue identificado con sus apellidos Sosa Flores, de 19 años.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el aprehendido tenía en su poder varios de los objetos que habían sido denunciados como robados. Entre los elementos recuperados se encontraban una mochila, una billetera con tarjetas de débito y crédito, cuatro camperas de la marca Ansilta y una cadenita de plata.

Publicidad

Los objetos fueron secuestrados por el personal policial como parte de la investigación. Posteriormente, el joven fue trasladado a sede policial y quedó vinculado a la causa.

El detenido permanece a disposición de la UFI Flagrancia, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por el delito de robo agravado. Mientras tanto, los investigadores continúan con las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido.