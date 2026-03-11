Un televisor Smart TV fue hallado oculto debajo de una tapa de acequia en la vía pública en el departamento Capital. El descubrimiento se produjo luego de un llamado anónimo que alertó a la Policía sobre la presencia de objetos que serían de un robo.

El heallazgo ocurrió alrededor de las 21:00 de este martes en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Tucumán, en jurisdicción de la Comisaría Tercera. Hasta ese lugar fue comisionado personal policial tras recibir la advertencia a través del sistema de comunicaciones de la Departamental N°1.

Un llamado anónimo alertó a la policía sobre la existencia del artefacto en el interior de la acequia, oculto bajo la tapa de una taza de arbolado público.

Según indicaron fuentes policiales, el aviso alertó que una persona de sexo masculino había escondido elementos sospechosos debajo de las chapas metálicas que protegen las acequias en esa esquina. A partir de esa información, efectivos que se desplazaban en motos policiales llegaron al lugar y comenzaron a revisar el sector señalado.

Durante la inspección de las tapas de acequia, los uniformados encontraron un televisor Smart TV de color negro con su base de apoyo. El aparato no tenía cable de alimentación y estaba oculto debajo de una de las chapas, lo que reforzó la sospecha de que habría sido escondido recientemente.

Tras el hallazgo, los efectivos realizaron recorridas por la zona con el objetivo de ubicar a la persona que, según el llamado anónimo, habría ocultado el televisor. Sin embargo, no lograron dar con el sospechoso ni con alguna persona que pudiera aportar datos sobre el origen del aparato.

Tampoco se presentó en el lugar algún damnificado que denunciara el faltante del electrodoméstico, por lo que el televisor fue secuestrado preventivamente y trasladado a sede policial.

El aparato quedó depositado en la Comisaría Tercera mientras se iniciaron actuaciones para establecer su procedencia y determinar si está relacionado con algún hecho delictivo reciente. Las autoridades indicaron que continuaron con las tareas investigativas para identificar al propietario del televisor y esclarecer las circunstancias en las que fue abandonado en la vía pública.