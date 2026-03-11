La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizará el cierre de la Diplomatura de Extensión Universitaria en Ilustración con una jornada especial que se desarrollará este viernes 13 de marzo en el Centro Cultural Conte Grand. La actividad reunirá instancias formativas, exposiciones y espacios de intercambio pensados para acercar la ilustración a la comunidad y celebrar el recorrido de quienes participaron de esta propuesta académica.

La programación comenzará a las 15h con el taller de autorretrato en acrílico “Búsqueda de la identidad”, coordinado por Mercedes Yacante, diseñadora, ilustradora y muralista. La actividad está destinada a todo público, tiene carácter arancelado y contará con cupos limitados. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través de este formulario digital.

A las 18h se realizará la apertura de la feria de trabajos y exposición de producciones realizadas por diplomadas y diplomados en Ilustración, junto a profesionales de la disciplina. Este espacio busca compartir experiencias, recorridos y procesos vinculados al trabajo ilustrativo, generando un punto de encuentro entre artistas, estudiantes y público interesado. Según lo previsto, la feria contará además con invitadas e invitados especiales y continuará abierta durante el sábado y domingo.

Más tarde, a las 19 hs. se llevará a cabo el acto de entrega de certificados de la Diplomatura de Extensión Universitaria en Ilustración de la FAUD de la UNSJ. Este momento estará destinado a reconocer el trayecto formativo de quienes participaron en la propuesta y a destacar el trabajo realizado a lo largo del cursado.

La jornada continuará a las 20 hs. con la inauguración del mural “Pigtogramas”, una intervención artística que se sumará al espacio cultural como parte de las actividades de cierre.

Finalmente, a las 20:30 hs. se desarrollará una nueva edición de PechaKucha bajo el eje “Mi trabajo, mi proceso”. En este formato de presentaciones breves, distintas personas compartirán experiencias y reflexiones sobre sus prácticas creativas, generando un espacio dinámico de intercambio en torno al arte y la ilustración.

De esta manera, el evento se proyecta como una jornada integral que combina formación, producción artística y encuentro con la comunidad, reafirmando el vínculo entre la universidad y los espacios culturales de la provincia.