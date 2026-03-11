Una mujer trans de 45 años fue detenida durante la madrugada de este miércoles tras atropellar a una inspectora de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en los Bosques de Palermo y luego intentar escapar. El hecho ocurrió en la zona de las avenidas Valentín Alsina y Ernesto Tornquist, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron fuentes policiales, el episodio comenzó cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14 C detectaron un vehículo que circulaba de manera zigzagueante. Al interceptarlo, los agentes hicieron descender a la conductora, identificada como Beatriz, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Publicidad

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer solicitó ser asistida por personal femenino. Sin embargo, cuando los efectivos intentaron identificarla, se tornó agresiva, volvió a subir al vehículo y arrancó para escapar.

En ese momento, una inspectora se ubicó al costado del automóvil. La conductora aceleró y atropelló a la agente, que cayó al suelo, mientras el vehículo continuó la fuga por la calle Andrés Bello.

Publicidad

La persecución se extendió por unos 800 metros hasta que la mujer chocó de atrás contra un patrullero. En ese lugar, los policías lograron detenerla. Durante el procedimiento también resultó herido otro efectivo.

Ambos agentes lesionados fueron asistidos por personal del SAME y trasladados al Hospital Rivadavia con politraumatismos, aunque se informó que se encuentran fuera de peligro.

Publicidad

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte, dirigida por la fiscal Tamara Cristini, que ordenó la detención de la imputada, el secuestro del vehículo y la apertura de una causa por lesiones y resistencia a la autoridad.