Efectivos de la Policía de San Juan detuvieron a un hombre conocido como “El Pollito” Allende, acusado de participar en el robo de distintos elementos de una vivienda ubicada en el departamento Rawson.

El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada de Investigaciones Este, que inició una investigación tras la denuncia de una mujer, quien resultó ser la damnificada. Según el reporte policial, el hecho ocurrió el 8 de enero de 2026, cuando desconocidos sustrajeron varios objetos del domicilio de la víctima.

A partir de tareas investigativas, los efectivos identificaron como principal sospechoso a Allende, apodado “El Pollito”. Con esa información, se realizaron allanamientos en viviendas de los barrios Huarpe y Pie de Palo.

Durante los operativos, el personal policial logró recuperar parte de los elementos denunciados como robados. Entre ellos se encontraba una bicicleta marca Ciclopall rodado 26 de color lila y una cortadora de césped marca Tramontina de color naranja.

Los objetos fueron secuestrados y quedaron incorporados a la causa como evidencia. En tanto, el sospechoso quedó imputado en el expediente que investiga el robo.

La causa es investigada por la UFI Delitos Contra la Propiedad, a cargo del fiscal Miguel Ángel Gay, quien dispuso las medidas judiciales correspondientes para avanzar con el proceso.