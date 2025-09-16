Champions League: hora y cómo ver Juventus vs. Borussia Dortmund

Dos gigantes del fútbol europeo, la Juventus y el Borussia Dortmund, se enfrentan en un choque de alto voltaje por la primera jornada de la Champions League. El encuentro, que se disputará en el Juventus Stadium, será crucial para ambos equipos, que llegan con el objetivo de recuperar su estatus en el continente después de un rendimiento por debajo de lo esperado en la temporada pasada.

La Juventus, dirigida por Igor Tudor, busca dejar atrás la dolorosa eliminación en la fase de playoff de la edición anterior a manos del PSV. Para el conjunto italiano, este partido no es solo el inicio del torneo, sino una oportunidad para resetear su camino en la competición y demostrar que están listos para competir al más alto nivel. El equipo llega con la moral alta tras una ajustada pero vital victoria por 4-3 ante su histórico rival, el Inter, en la liga local.

Publicidad

Por su parte, el Borussia Dortmund, comandado por Niko Kovac, también llega con la ambición de hacer un papel destacado. Tras ser eliminados en cuartos de final por el Barcelona en la temporada pasada, los alemanes, con la nueva estrella Jobe Bellingham en sus filas, buscarán dar la sorpresa y avanzar lo más lejos posible en el torneo. El equipo llega al encuentro con la confianza que les dio una cómoda victoria por 2-0 sobre el Heidenheim en la Bundesliga.

Horario y dónde ver el partido

El partido se jugará este martes 16 de septiembre de 2025, a las 21:00 horas (horario de España) en el Juventus Stadium. Para los espectadores en América Latina, el encuentro podrá verse a través de la señal de ESPN. A continuación, los horarios del partido:

Publicidad

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3:00 PM

México (DF): 1:00 PM

Colombia, Ecuador, Perú: 2:00 PM

Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (ET): 3:00 PM