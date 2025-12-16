El calor volverá a sentirse con fuerza en San Juan este martes 16 de diciembre, en el inicio de una seguidilla de días con temperaturas elevadas y sin alertas meteorológicas vigentes. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte.

Según el pronóstico oficial, durante la madrugada y la mañana el cielo se presentará despejado, mientras que hacia el resto del día pasará a estar parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones y el viento será leve, con direcciones variables a lo largo de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, la mínima prevista es de 18ºC, mientras que la máxima alcanzará los 33ºC, marcando el regreso de condiciones típicamente veraniegas en la provincia.

El aumento térmico continuará el miércoles, cuando el SMN prevé una máxima de 35ºC. Para ese día, el viento leve del sector Norte será el predominante y el cielo se mantendrá parcialmente nublado, también sin probabilidad de lluvias.